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لامين يامال عن العنصرية: أنا أسود.. وذلك لا يزعجني

  • 17 أيلول 2026
  • 22:11
لامين يامال عن العنصرية أنا أسود وذلك لا يزعجني

خبرني - كشف لامين يامال نجم برشلونة والمنتخب الإسباني عن تجربته مع العنصرية، إذ قال إن نعته بالأسود لا يزعجه على الإطلاق كونه أسود البشرة فعلاً.

وقال يامال في مقابلة مرتقبة مع برنامج "يونيفيرسو فالدانو" ستبث يوم الجمعة على شبكة "موفيستار بلس": تعرضت للعنصرية ألف مرة، فالناس أحياناً يمارسون العنصرية تجاهك بشكل غير مباشر وأحياناً لا يدركون ذلك.

وتابع: على سبيل المثال المقطع المصور الشهير من ملعب سانتياغو برنابيو حيث وجهت لي ولرافينيا كلمات عنصرية وتفاجأ الناس بردة فعلي، وذلك ببساطة لأن ذلك الشخص الذي نعتني بالأسود لم يزعجني، فأنا أسود البشرة فعلاً.

وواصل: أما مسألة ما إذا كان ذلك تصرفاً صائباً أم خاطئاً، فهذا أمر آخر، لأنه قالها لي بقصد الإهانة. إنه تصرف خاطئ، لكن ما لن أفعله بينما ألعب مباراة دفع الناس ثمن تذاكرها لمشاهدتي، هو أن أغضب من شخص لم يحترمني

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