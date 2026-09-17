واشنطن تمنح مسؤولين إيرانيين تأشيرات لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

خبرني - وافقت الولايات المتحدة على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين كبار لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الوفد الأساسي للحكومة الإيرانية سيتمكن من حضور اجتماعات الجمعية العامة، في خطوة تأتي قبل انعقاد الاجتماعات رفيعة المستوى في نيويورك.

وفي تطور متصل، أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الأميركية الحالية في الشرق الأوسط حتى نهاية العام، تحسبا لاحتمال استئناف القتال.

وتأتي هذه الخطوة فيما اعتبر ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من "منعطف حاسم" في المواجهة مع إيران، مشيرا إلى أن قرارا كبيرا بشأن استئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع بات قريبا.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع "أكسيوس"، أنه يدرس جميع الاحتمالات، بما فيها "الدخول والقضاء على النظام الإيراني"، مضيفا أنه يريد استغلال اجتماع الأمم المتحدة للاستماع مباشرة إلى حلفائه الإقليميين بشأن الخطوات المقبلة في الحرب.

وأشار إلى رغبته في معرفة موقف الحلفاء الإقليميين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة كانت حريصة على حمايتهم، فيما كشف أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق.

وفي ما يتعلق بالضغط الاقتصادي على طهران، أعرب ترامب عن رضاه عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير النفط، مدعيا أن أي سفينة لم تصل إلى إيران منذ بدء الحصار.