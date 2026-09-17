6 أطعمة غنية بالمغنيسيوم قد تغيّر صحتك

خبرني - يُعد المغنيسيوم من أهم المعادن الضرورية للجسم، إذ يلعب دورًا محوريًا في دعم صحة الأعصاب والقلب والعضلات والعظام، كما تشير دراسات إلى أنه قد يساعد في تنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

وعلى الرغم من أهمية هذا المعدن، فإن كثيرين لا يحصلون على الكمية الكافية منه يوميًا، رغم إمكانية تعويض ذلك بسهولة من خلال النظام الغذائي، وفقاً لتقرير نشره موقع "Health".



وفيما يلي ستة أطعمة غنية بالمغنسيوم قد تغنيك عن المكملات الغذائية.

1. السبانخ المطهية

تُعد السبانخ المطهية من أغنى الأطعمة بالمغنيسيوم، إذ توفر نسبة مرتفعة من الاحتياج اليومي، إلى جانب احتوائها على فيتامينات مهمة مثل A وC وK وحمض الفوليك.

وتتميز السبانخ المطهية بأنها أكثر فائدة من النيئة من حيث امتصاص المغنيسيوم، لأن الطهي يقلل من مركبات تعيق امتصاص المعادن، مما يجعلها خيارًا غذائيًا فعالًا لدعم الصحة العامة.

2. بذور اليقطين

تأتي بذور اليقطين ضمن أبرز المصادر الغنية بالمغنيسيوم، كما تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة. ويساهم تناولها في دعم صحة القلب والعظام وتنظيم مستويات السكر في الدم، ويمكن إدخالها بسهولة إلى النظام الغذائي عبر إضافتها إلى السلطات أو تناولها كوجبة خفيفة صحية.

3. بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على كمية جيدة من المغنيسيوم، إضافة إلى ألياف غذائية تساعد على تحسين الهضم ودعم صحة الأمعاء. وتشير بعض الدراسات إلى أن تناولها قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم، ويمكن إضافتها إلى الزبادي أو العصائر أو استخدامها لتحضير وجبات خفيفة مشبعة.

4. اللوز

يُعد اللوز من المكسرات الغنية بالمغنيسيوم، إلى جانب احتوائه على الدهون الصحية وفيتامين E والألياف. ويساهم تناوله بانتظام في دعم صحة القلب وتقليل مخاطر بعض الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول.

5. بذور الكتان

تتميز بذور الكتان باحتوائها على المغنيسيوم والألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتنظيم مستويات السكر في الدم. كما ترتبط بفوائد إضافية مثل دعم صحة القلب والمساعدة في التحكم بالوزن عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.

6. بذور السمسم

تحتوي بذور السمسم على المغنيسيوم بالإضافة إلى فيتامينات مجموعة B والألياف، ما يجعلها مفيدة لصحة القلب وتقليل الالتهابات. ويمكن استخدامها بسهولة بإضافتها إلى الأرز أو الخضروات أو المخبوزات لرفع القيمة الغذائية للوجبات اليومية.

لذا، يمكن الحصول على احتياجات الجسم من المغنيسيوم بشكل طبيعي من خلال مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية مثل السبانخ والمكسرات والبذور، دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على المكملات الغذائية، مما يجعل تحسين النظام الغذائي خطوة بسيطة لكنها مؤثرة على الصحة العامة.