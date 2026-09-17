تحذير طبي.. السكر قد يدمر كبدك بصمت

خبرني - يؤكد خبراء الصحة أن السكر يمكن أن يكون جزءًا من النظام الغذائي الصحي عند تناوله باعتدال، إذ توصي جمعية القلب الأميركية بألا يتجاوز استهلاك الرجال من السكر المضاف 36 غرامًا يوميًا، بينما يُنصح النساء بعدم تجاوز 25 غرامًا يوميًا. ورغم أن هذه الكميات تبدو صغيرة، فإن تجاوزها بشكل مستمر قد يؤدي إلى آثار صحية سلبية متعددة.

تأثيرات تتجاوز زيادة الوزن

يرتبط الإفراط في تناول السكر عادة بزيادة الوزن وتسوس الأسنان، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن التأثير قد يكون أعمق من ذلك، حيث يمكن أن يساهم الاستهلاك المرتفع للسكر في تراكم الدهون داخل الكبد، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، وهو حالة قد تتطور في بعض الحالات إلى التهابات شديدة أو مضاعفات خطيرة مثل التليف أو الفشل الكبدي، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



كيف يتعامل الكبد مع السكر؟

يلعب الكبد دورًا أساسيًا في تنظيم السكر في الدم ومعالجة المغذيات والتخلص من السموم، لكن عند تناول كميات كبيرة من السكر المضاف، يبدأ الكبد في تحويل الفائض إلى دهون تتراكم بداخله.

ويُعد الفركتوز من أكثر أنواع السكر تأثيرًا على الكبد، لأنه يُعالج بشكل رئيسي داخله، مما قد يؤدي مع الوقت إلى زيادة الدهون وتطور ما يُعرف بمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي.

تأثيرات أوسع على الجسم

تشير دراسات حديثة إلى أن الإفراط في السكريات البسيطة قد يسبب مقاومة الإنسولين وزيادة الالتهابات والإجهاد التأكسدي، إضافة إلى تغييرات في توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على وظائف الكبد ويزيد من احتمالات تدهور حالته مع مرور الوقت.

المشروبات المحلاة

تُعد المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والقهوة المحلاة والشاي المعبأ من أكبر مصادر السكر المضاف في النظام الغذائي الحديث. وقد ربطت دراسات بين استهلاكها بانتظام وزيادة تراكم الدهون في الكبد، بالإضافة إلى ارتفاع خطر التليف الكبدي في بعض الحالات.

أطعمة قد تخدعك

لا يقتصر السكر المضاف على الحلويات فقط، بل يوجد أيضًا في أطعمة تبدو صحية مثل الزبادي المنكه، وحبوب الإفطار، والجرانولا، والعصائر المعبأة، والصلصات الجاهزة، وحتى بعض المشروبات التي تُسوّق على أنها طبيعية. ويختلف هذا النوع من السكر عن السكر الطبيعي الموجود في الفواكه، الذي يأتي مصحوبًا بالألياف والعناصر الغذائية المفيدة.

كيف تحمي كبدك؟

ينصح الخبراء بتقليل استهلاك السكر المضاف قدر الإمكان، والاعتماد على الماء والمشروبات غير المحلاة، وزيادة تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، مع اختيار الدهون الصحية، والحفاظ على وزن صحي، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالكبد الدهني.

وختاماً، فرغم أن السكر يبدو جزءًا بسيطًا من النظام الغذائي اليومي، فقد يؤدي الإفراط فيه إلى تأثيرات عميقة على صحة الكبد والجسم بشكل عام، ما يجعل تقليل استهلاكه خطوة أساسية للوقاية من أمراض خطيرة قد تتطور بصمت دون أعراض واضحة في بدايتها.