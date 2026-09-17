بعد نقله للرعاية المركزة.. ماذا كشفت زوجة سامح حسين عن حالته الصحية؟

خبرني - تواصل الحالة الصحية للفنان المصري سامح حسين تصدر اهتمام جمهوره، بعد نقله إلى الرعاية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة في مصر إثر أزمة صحية مفاجئة.

حرصت وسام حامد، زوجة الفنان المصري سامح حسين، على طمأنة الجمهور بشأن حالته الصحية، كما وجهت الشكر إلى كل من حاول التواصل معها للاطمئنان عليه، وإلى كل من دعا له بالشفاء خلال أزمته الأخيرة.

وكتبت وسام حامد عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "سامح الحمد لله بيتحسن بس ما زال في الرعاية وحالته محتاجة متابعة مستمرة"، مؤكدة أن الزيارة لا تزال ممنوعة، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن حالته شهدت تحسنًا.

وأعربت زوجة سامح حسين عن امتنانها لمشاعر الحب والاهتمام والدعوات التي أحاطت بها وبزوجها خلال هذه الأزمة، مشيرة إلى أن كلمات الشكر لا تكفي للتعبير عن تقديرها لكل من وقف إلى جانب الأسرة خلال هذه الفترة.

وقالت: "في المواقف اللي زي دي مهما هنقول كلام مش هيكون كفاية، شكرا من كل قلبي لكل شخص حاول يتواصل معايا علشان يطمن على سامح، وشكرا ألف مرة لكل دعوة صادقة بالشفاء. شكرا لكل مشاعر الحب والاهتمام اللي غمرتونا بيها، والله هونت كتير من الأزمة اللي احنا فيها، ولسه محتاجين دعواتكم الطيبة دي معانا".

تفاصيل الأزمة الصحية لسامح حسين

تعرض الفنان المصري سامح حسين خلال الساعات الماضية لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث خضع لعملية جراحية بسيطة، قبل أن يتعرض لمضاعفات صحية استدعت نقله إلى غرفة الرعاية المركزة، وهو حاليًا تحت الرعاية الطبية والمتابعة المستمرة.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الأزمة الصحية بدأت أثناء وجود الفنان في بورسعيد، بعدما شعر بتعب شديد، قبل نقله إلى القاهرة لاستكمال علاجه، في حين لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن عن طبيعة المرض أو التشخيص الطبي الذي أدى إلى هذه الأزمة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها سامح حسين لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، ففي أغسطس/ آب 2025، أعلن الفنان الشاب تعرضه لوعكة صحية، دون الكشف عن طبيعتها في ذلك الوقت، قبل أن تطمئن زوجته وسام حامد الجمهور على تحسن حالته، ونشرت صورة له من داخل المستشفى.

وفي سبتمبر/ أيلول 2025، حرص سامح حسين على طمأنة جمهوره بنفسه، مؤكدًا أن الفترة الصعبة مرت بسلام، قبل أن ينفي لاحقًا شائعة تعرضه لتدهور صحي، ويؤكد وجوده في المنزل مع أسرته.

أعمال سامح حسين في 2026

كانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية "بوكس العيلة"، التي قدمها على مسرح "جراند طيبة" في القاهرة نهاية يوليو/ تموز 2026، واستمر عرضها خلال أغسطس/ آب، وتدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي عائلي.

وتتناول المسرحية أهمية الترابط الأسري والتواصل الحقيقي بين أفراد العائلة، من خلال مواقف تجمع أفراد الأسرة وتناقش طبيعة العلاقات بينهم في إطار يجمع الكوميديا والطرح الاجتماعي.

وقبل المسرحية، ظهر سامح حسين أمام جمهوره خلال شهر رمضان 2026، من خلال الموسم الثاني من برنامج "قطايف"، بعد الحضور الجماهيري الذي حققه البرنامج منذ تقديم موسمه الأول، كما شارك في برنامج "بركة رمضان" خلال الموسم الرمضاني نفسه.

وعلى مستوى الأعمال الإذاعية، شارك سامح حسين مع شيماء حافظ في المسلسل الإذاعي "رمضان أون لاين"، الذي عُرض عبر إذاعة الراديو 9090 خلال شهر رمضان أيضًا.