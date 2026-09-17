أمين شياخة يكشف الجانب المظلم من مسيرته

خبرني - كشف الدولي الجزائري أمين شياخة تفاصيل جديدة عن الفترة الصعبة التي عاشها مع فريق كوبنهاغن الدنماركي، قبل رحيله نحو روسنبورغ النرويجي.

وفي حوار مع TV 2 Sport، أكد المهاجم الصاعد أن مغادرة الدنمارك كانت ضرورية بالنسبة إليه، قائلا: "أعتقد أن مغادرة كوبنهاغن كانت جيدة جدًا بالنسبة لي".

شياخة أكد أنه كان في حاجة إلى بداية جديدة بعيدًا عن الضغوط، خاصة أن عروضه مع كوبنهاغن لم تكن في المستوى المطلوب.

وتحدث شياخة عن الصورة السيئة التي التصقت به في الدنمارك، موضحًا: "شعرت بأن لديّ سمعة بأنني فتى مدلل ولدي مشاكل كبيرة في التعامل، وتم فهمي بطريقة خاطئة بسبب طموحاتي الكبيرة".

قبل أن يعترف بأنه: "لم يكن أكثر اللاعبين هدوءًا"، وأنه كان يتمنى لو طلب المساعدة في وقت مبكر.

كما عاد شياخة إلى فترة تهميشه في كوبنهاغن، خاصة بعد وصول يوسوفا موكوكو، كاشفا: "كان الوضع غريبًا، وشعرت بوجود نقص في التواصل.. أصبحت أتدرب كثيرًا بمفردي، ثم أصبحت مع مدرب بدني، بينما كان الآخرون يخوضون التدريبات التكتيكية".

وفي النرويج، غيّر اللاعب بعض عاداته، حيث بدأ بتسجيل الأهداف بانتظام والابتعاد عن الهاتف ووسائل التواصل، وهي خطوات ساعدته، حسب روايته، على استعادة الهدوء والتركيز، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز هدافي الدوري النرويجي.