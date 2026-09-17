ترمب : سأتخذ قريبا قرارا كبيرا بشأن إيران

خبرني - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لموقع أكسيوس، الخميس، إنه سيتخذ قريبا قرارا كبيرا بشأن إيران.

وأضاف ترمب قائلا "قد يتعين علينا استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران"، لافتا إلى أن "قرار القضاء على النظام الإيراني كبير وكل الاحتمالات واردة".

وأكد الرئيس الأميركي أن العالم يقترب من منعطف حاسم في حرب إيران.



وفي المقابل طالب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الخميس، الولايات المتحدة بتنفيذ ما ورد في "مذكرة التفاهم"، التي تم على إثرها وقف إطلاق النار بين الجانبين.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عارف قوله إن بلاده تأمل أن "يعود العدو إلى رشده" وأن يفي بالتزاماته الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة، لكنه مع ذلك قال إن تنفيذها لن ينهي الخلافات القائمة مع ما وصفه بـ"نظام الهيمنة".

وقال عارف، خلال مراسم انعقاد الجمعية المهنية لرابطة أساتذة الجامعات الإيرانية، إن إيران واجهت على مدى 4 عقود ما وصفها بـ"حرب غير مباشرة" من جانب خصومها، مضيفاً أنهم باتوا اليوم يخوضون مواجهة مباشرة معها.

وفي سياق آخر أفاد رامب بأنه سيعلن عن موقع القاعدة العسكرية الأميركية في بولندا قريبا، مشيراً إلى أن هناك تقدما كبيرا في إنشاء قاعدة للجيش الأميركي في بولندا.

وبالتزامن مع حديثه عن "المراحل النهائية" لحرب إيران، يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد اجتماع مع قادة وفود دول الخليج المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل؛ لبحث مسار الحرب مع إيران.

هذا، ومن المتوقع أن يُطلع ترامب دول الخليج على أفكار لاستراتيجية ما بعد الحرب مع إيران، في وقت يعمل فيه الرئيس الأميركي وفريقه من كبار المسؤولين على إعداد خطة "اليوم التالي"، يُتوقع الانتهاء منها بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وفق ما أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة بشكل مباشر على الاجتماع.

وذكرت المصادر أن ترامب سيلتقي قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان، فيما أرسلت وزارة الخارجية الأميركية الدعوات الأولية للاجتماع، الأربعاء.

كما أفاد أحد المصادر بأن اللقاء قد يتوسع ليشمل قادة عرباً ومسلمين آخرين، في وقت رفض البيت الأبيض التعليق.



أتى ذلك في الوقت الذي قال ترمب إن حرب إيران تقترب من نهايتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق، مضيفاً: "إنهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق. سنرى كيف ستسير الأمور".

وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية انتهاء الحرب في إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، كما قال إن إيران تسعى إلى التفاوض، بينما لا تزال تفاصيل أي مسار تفاوضي محتمل بين واشنطن وطهران غير واضحة.

وفي يونيو، توصلت واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم مؤقتة، لكنها لم تضع حداً نهائياً للصراع، قبل أن تتجدد المواجهات لاحقاً، خصوصاً على خلفية الخلاف بشأن وضع مضيق هرمز وآلية إعادة فتحه أمام حركة الملاحة الدولية.