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تلوث بكتيري في أنهار شمال إسرائيل (منهم نهر الاردن) .. تحذير من دخول المياه

  • 17 أيلول 2026
  • 20:48
تلوث بكتيري في أنهار شمال إسرائيل منهم نهر الاردن تحذير من دخول المياه

خبرني - حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس، من دخول المياه في عدد من الأنهار والمواقع المائية شمال إسرائيل، بعد أن أظهرت الفحوصات ارتفاعًا غير اعتيادي في مستويات بكتيريا الإشريكية القولونية البرازية.

وشمل التحذير عددًا من المواقع، من بينها نهر الحصباني، ونهر الأردن، وبركة المشوشيم، وجيلبون، ويهودية، وزفيتان، وزاخي، وعال، وتَسلمون وكزيف.

وأوضحت وزارة الصحة أن دخول المياه في هذه المواقع قد يشكل خطرًا على الصحة العامة، داعية إلى تجنب دخولها إلى حين صدور نتائج فحوصات طبيعية ومستقرة.

ويأتي التحذير في أعقاب نتائج الفحوصات التي رصدت مستويات مرتفعة من البكتيريا، فيما أكدت الوزارة أن العودة إلى المياه ستتوقف على نتائج الفحوصات المقبلة واستقرارها ضمن المستويات المسموح بها.

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