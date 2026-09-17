عدم الاستحمام اليومي ينهي زواجاً في الهند .. تفاصيل

خبرني - شهدت ولاية أتر برديش شمالي الهند حادثة غريبة، حيث تقدمت امرأة بشكوى إلى هيئة حماية المرأة عقب إنهاء زوجها لعقد قرانهما بطلب الطلاق.

وفقاً لما أورده موقع "نيوز 18" الهندي، برر الزوج رغبته في الانفصال بعدم التزام زوجته بالاستحمام بشكل يومي، مشيراً إلى أن هذا الموضوع كان سبباً ناعماً لتكرار الخلافات الشديدة والنزاعات اللفظية بينهما بشكل مستمر.

الجدير بالذكر أن الزوجين ارتبطا قبل نحو عامين ولديهما طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً.

وفي الوقت الذي عبرت فيه الزوجة عن أملها في تسوية الخلاف والعودة إلى شريكها للحفاظ على أسرتهما وتربية طفلهما معاً، دخلت هيئة حماية المرأة على خط الأزمة عبر تقديم الجلسات الاستشارية والتأهيل النفسي، مؤكدة أن هذه العقبة بسيطة ويمكن تجاوزها بالتفاهم والإصلاح بين الطرفين.

