الصفدي يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة

خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الخميس، اتصالًا هاتفيًّا مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وجدّد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن كل الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وأكّد تضامن الأردن المطلق مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وبحث الوزيران الأوضاع الإقليمية، والجهود المُستهدِفة إنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الهدوء.

وبحث الصفدي والأمير فيصل سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين، وأكّدا استمرار العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات.