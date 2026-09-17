برشلونة يكشف طبيعة إصابة خوان غارسيا

خبرني - كشف نادي برشلونة عن تفاصيل إصابة حارسه خوان غارسيا، بعد خروجه بين شوطي مواجهة راسينغ سانتاندير في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ولعب برشلونة ضد راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني (الأربعاء)، في مباراة انتهت بفوز الفريق الكتالوني 7-2.

وأوضح الفريق الكتالوني أن الحارس يعاني من آلام طفيفة في الركبة اليمنى، مشيرا إلى أن تطور حالته خلال الأيام المقبلة سيحدد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وأكدت الفحوصات عدم وجود إصابة خطيرة، كما أن المشكلة لا تتعلق بالغضروف الهلالي.

وكان خوان غارسيا شعر بآلام في الركبة خلال الشوط الأول أمام راسينغ، بعد انزلاقه في إحدى اللقطات، ليقرر هانز فليك استبداله بين الشوطين والدفع بالحارس البولندي فويتشيك تشيزني بدلا منه، كإجراء احترازي.

وتختلف الإصابة الحالية عن المشكلة التي تعرض لها الحارس الموسم الماضي، عندما خضع لجراحة بسبب تمزق في الغضروف الهلالي للركبة اليسرى، مما يعني أن الركبة المصابة هذه المرة هي اليمنى.

وتشير التقارير إلى أن خوان غارسيا قد يغيب عن مواجهة برشلونة أمام إشبيلية، السبت المقبل، من أجل الحصول على فترة راحة كافية قبل فترة التوقف الدولي، بينما يظل القرار النهائي بشأن مشاركته بيد فليك وفقا لتطور حالته.

وفي حال غيابه، يملك برشلونة الثنائي فويتشيك تشيزني ودومينيك ليفاكوفيتش كخيارات لحراسة المرمى، بعدما شارك تشيزني بالفعل أمام راسينغ عقب خروج خوان غارسيا.