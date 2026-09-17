الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمحافظة الطائف في السعودية بطائرة مسيّرة

خبرني - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، الخميس ، استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيّرة، ما أدّى إلى وفاة وإصابة اثنين آخرين، إضافة إلى أضرار مادية؛ مؤكدة أن الاستهداف يمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامنَ الأردن المطلق مع السعودية ، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لأُسرة الفقيد، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.