"إعلام التطبيقية" يحصد المركز الأول بجائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع»

تميّز التطبيقية لا يُقال عن مخرجاتها .. بل تثبته النتائج حين تكون المنافسة حقيقية

خبرني - فكما رسّخت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة حضورها في ميادين الاعتماد والتصنيف والتميّز الأكاديمي، يواصل طلبتها ترجمة هذا التميّز إلى إنجازاتٍ تتقدم بها أسماؤهم على منصات المنافسة، محليًا وعربيًا ودوليًا، وفي مجالات وتخصصات متعددة.

وفي إنجاز جديد؛ حققت الطالبة رهف المحتسب، من قسم الإعلام الرقمي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، المركز الأول في جائزة الإعلام للشباب العربي – «إبداع»، عن فئة التقارير الصحفية، وذلك بإشراف الدكتور صدام المشاقبة والدكتور أحمد عريقات.

وجرى تسليم الجائزة للطالبة رهف المحتسب خلال حفل افتتاح قمة الإعلام العربي، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، بمشاركة جامعات ومؤسسات إعلامية من مختلف الدول العربية، وبحضور نخبة من الإعلاميين والشخصيات والمؤسسات البارزة في القطاع الإعلامي العربي.

وأقيم حفل التكريم في مركز التجارة بمدينة دبي، حيث جرى خلال الحفل تكريم الفائزين بجائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع».

وحمل مشروع الطالبة رهف المحتسب عنوان: «عمالة الأطفال الرقمية.. وراء الشهرة الرقمية، طفولة تُدار ولا تُعاش»، ويتناول الآثار السلبية لعمالة الأطفال الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي، بوصفها أحد أشكال عمالة الأطفال في العصر الرقمي. ويقدم التقرير معالجة صحفية معمقة ذات بعد إنساني، مدعومة بالبيانات ووسائط الإعلام الرقمي الحديثة.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرةٍ تتوالى فيها النجاحات، وتتعدد فيها ميادين التميّز، ليؤكد أن ما تصنعه جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في طلبتها يتجاوز المعرفة إلى أثرٍ يُرى، وإنجازٍ يفرض حضوره حيث تكون المنافسة.

إنجازاتٌ تتعدد… واسمٌ واحد يبقى حاضرًا في المقدمة؛ لأن التميّز في التطبيقية لا يُورث عنوانًا، بل يصنعه طلبةٌ يثبتون في كل ميدان أن وراء كل إنجاز… جامعة.