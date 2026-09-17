*
الخميس: 17 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

لأول مرة.. إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حصاد محاصيلهم في أراضٍ بالضفة

  • 17 أيلول 2026
  • 19:22
لأول مرة إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حصاد محاصيلهم في أراضٍ بالضفة

خبرني - أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قررت تغيير سياستها قبيل بدء موسم الحصاد في الضفة الغربية، بحيث يُمنع الفلسطينيون من دخول الأراضي المصنفة إسرائيليًا على أنها «أراضي دولة» لغرض حصاد محاصيلهم.

وبحسب التقرير، فإن الفلسطينيين سيتمكنون من حصاد محاصيلهم في الأراضي المصنفة كـأراضٍ خاصة، لكن بعد إجراء تنسيق أمني مسبق مع السلطات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن الخطوة تهدف، وفق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إلى تقليص الاحتكاكات بين الفلسطينيين والمستوطنين خلال موسم الحصاد، في ظل مخاوف من تصاعد التوتر في مناطق زراعية بالضفة الغربية.

 

ويأتي القرار في وقت تستعد فيه المناطق الزراعية في الضفة الغربية لموسم الحصاد، وسط استمرار القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى بعض الأراضي، إضافة إلى توترات متكررة بين الفلسطينيين والمستوطنين بشأن الأراضي الزراعية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

السلطة الفلسطينية ترد على اميركا: العقوبات لن تمنعنا من التحرك دوليًا
السلطة الفلسطينية ترد على اميركا: العقوبات لن تمنعنا من التحرك دوليًا
  • 2026-09-17 18:31
ليبرمان يطالب برحيل نتنياهو واستطلاع يعطي أسبقية لآيزنكوت
ليبرمان يطالب برحيل نتنياهو واستطلاع يعطي أسبقية لآيزنكوت
  • 2026-09-17 17:03
المخابرات الفلسطينية تعتقل جيوسي بعد دعمه قصف الحوثيين لمكة
المخابرات الفلسطينية تعتقل جيوسي بعد دعمه قصف الحوثيين لمكة
  • 2026-09-17 13:30
من أسر شاليط إلى قيادة لواء رفح.. من نائل أبو عبيد الذي اغتالته إسرائيل؟
من أسر شاليط إلى قيادة لواء رفح.. من نائل أبو عبيد الذي اغتالته إسرائيل؟
  • 2026-09-17 02:19
أميركا ترفض تأشيرة عباس لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.. للعام الثاني
أميركا ترفض تأشيرة عباس لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.. للعام الثاني
  • 2026-09-17 01:09
بن غفير يدعم عريضة تطالب بفتح المسجد الأقصى أمام اليهود يوم السبت
بن غفير يدعم عريضة تطالب بفتح المسجد الأقصى أمام اليهود يوم السبت
  • 2026-09-16 23:24