لأول مرة.. إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حصاد محاصيلهم في أراضٍ بالضفة

خبرني - أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قررت تغيير سياستها قبيل بدء موسم الحصاد في الضفة الغربية، بحيث يُمنع الفلسطينيون من دخول الأراضي المصنفة إسرائيليًا على أنها «أراضي دولة» لغرض حصاد محاصيلهم.

وبحسب التقرير، فإن الفلسطينيين سيتمكنون من حصاد محاصيلهم في الأراضي المصنفة كـأراضٍ خاصة، لكن بعد إجراء تنسيق أمني مسبق مع السلطات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن الخطوة تهدف، وفق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إلى تقليص الاحتكاكات بين الفلسطينيين والمستوطنين خلال موسم الحصاد، في ظل مخاوف من تصاعد التوتر في مناطق زراعية بالضفة الغربية.

ويأتي القرار في وقت تستعد فيه المناطق الزراعية في الضفة الغربية لموسم الحصاد، وسط استمرار القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى بعض الأراضي، إضافة إلى توترات متكررة بين الفلسطينيين والمستوطنين بشأن الأراضي الزراعية.