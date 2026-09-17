الزراعة تدخل الذكاء الاصطناعي لحماية غابات الأردن من التعديات والحرائق

خبرني - قال مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة خالد المناصير، الخميس، إن الوزارة ستستخدم الذكاء الاصطناعي "قريبا" في متابعة منع التعديات في فصل الشتاء، كما ستستخدمه في الحد من الحرائق.

وأوضح المناصير في تصريحات لقناة "المملكة"، أنه تم توقيع اتفاقية مع جهات دولية من أجل مراقبة وحماية الغابات باستخدام الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذه التقنيات لا تعني الاستغناء عن الجانب البشري، لافتا إلى أن الوزارة ستملأ الشواغر التي فرغت بسبب التقاعدات التي كانت خلال الأعوام السابقة وإنهاء خدماتهم بعد 30 سنة، الأمر الذي أثر في منظومة المراقبة لدى العاملين في الميدان وخصوصا في المناطق ذات الكثافة الحرجية الأعلى في جرش وعجلون وبعض المواقع في شمال المملكة.

وبين أن شغور هذه الوظائف أدى إلى خلل، إذ كانت الوزارة تعمل على الحد من الخلل من خلال الدوريات الراجلة والتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والجهات الأمنية، الأمر الذي يزيد العبء على تلك الجهات، مضيفا أن هناك أبراجا معطلة نتيجة عدم ملئها بالشواغر.

وكشف المناصير عن الحصول على موافقات لتعيين طوافين جدد وملء شواغر الأبراج قبل حلول فصل الشتاء لتخفيف الضغط عن الكوادر الميدانية، مشيرا إلى أن الطواف الواحد يتولى مراقبة نحو 30 دونما.

ولفت إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أثبتت نجاحها محليا، حيث استخدمتها كوادر الدفاع المدني قبل يومين في تحديد بؤر النيران وإخماد حريق خلال ساعتين إلى 3 ساعات.

وتحدث عن وجود أنواع نادرة في الأحراش بالأردن مثل القيقب والسنديان والبلوط والبطم، فبالتالي هناك توجيهات من قبل وزارة الزراعة لحماية هذه الأنواع.