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  • تهنئة للدكتور ماجد حامد العضايلة بمناسبة تعيينه عميدا لكلية الآداب في مؤتة

تهنئة للدكتور ماجد حامد العضايلة بمناسبة تعيينه عميدا لكلية الآداب في مؤتة

  • 17 أيلول 2026
  • 19:16
تهنئة للدكتور ماجد حامد العضايلة بمناسبة تعيينه عميدا لكلية الآداب في مؤتة

خبرني - يتقدم الدكتور راكان إبراهيم العضايلة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الخال الغالي الدكتور ماجد حامد العضايلة، بمناسبة استلامه منصب عميد كلية الآداب في جامعة مؤتة.

وأعرب العضايلة عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدا أنها تليق بالمسيرة الأكاديمية المتميزة للدكتور ماجد العضايلة، وما عرف عنه من علم وكفاءة وإخلاص، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

ودعا الله تعالى أن يعين الدكتور العضايلة على أداء هذه الأمانة، وأن يسدد خطاه ويكتب له النجاح والتميز، وأن يواصل مسيرته الأكاديمية بكل اقتدار.

ألف مبارك، ومنها للأعلى بإذن الله، وعقبال أعلى المناصب والمراتب.

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