البدور يفتح خطا مباشرا مع موظفي الصحة.. واتساب خاص لمواجهة التجاوزات والمشكلات

خبرني - أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة ماضية في معالجة التحديات التي تواجه كوادرها وتحويل المعيقات والمشكلات إلى فرص للتطوير، مشيراً إلى أن ما تشهده الوزارة من إنجازات يأتي ثمرة لجهد كبير يبذله العديد من العاملين فيها، رغم وجود عدد من المعيقات والمشكلات العامة التي تتطلب معالجة مباشرة.

وقال البدور خلال رعايته الحفل الذي نظمته كوادر وزارة الصحة بمناسبة “يوم التغيير”، إن الوزارة ستعمل على دعم موظفيها وتحسين ظروفهم، معلناً عن توفير بعثات دراسية لأبناء موظفي الوزارة في الجامعات الخاصة،وكذلك زيادة أعداد مقاعد الدراسة المخصصة لأبناء العاملين في الوزارة في الجامعات الحكومية المبرم معها اتفاقيات عند تجديدها .

كما أضاف البدور أن الوزارة خاطبت الجهات المعنية لتخصيص أراضي لموظفي وزارة الصحة في مدينة عمرة.

وفي إطار معالجة المعيقات والتجاوزات التي ممكن ان تحدث في الوزارة والتي يعرف عنها الموظفين ويريدون ايصالها لأعلى مرجع ، أعلن البدور أنه سيطلق رقماً خاصاً “واتساب” لموظفي الوزارة، يُتابع شخصيا من قبل الوزير مع الحفاظ على خصوصية المرسل ، والذي سيتم توزيعه على موظفي الوزاره بهدف استقبال المعيقات والمشكلات والتجاوزات "العامة" للعمل على معالجتها، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى كل تجاوز او عائق يؤثر في سير العمل أو تقديم الخدمة، والعمل على تغييره وتحويل الأزمات والمشكلات إلى فرص للتطوير والتحسين.

وأشار البدور إلى أن هناك إنجازاً واضحاً في وزارة الصحة وأن جهوداً كبيرة تُبذل من قبل الكثير من كوادرها، مؤكداً في الوقت ذاته أن معالجة المعيقات تتطلب الاستماع المباشر إلى العاملين في الميدان والوقوف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.

وفيما يتعلق بالحوافز، أكد البدور أن الوزارة عملت على إعادة موعد صرف الحوافز بصورة تدريجية بعد أن كانت تتأخر لمدة شهر وأكثر عن موعدها، مشيراً إنه جرى خلال آخر دورتين تقليص المدة إلى 10 ايام تاخير ..وانه سيتم إعادتها في وقتها بشكل متدرج وتثبيت موعد صرفها بما يضمن انتظامها وعدم تأخرها عن الموعد المحدد.

وأكد أن “يوم التغيير” يمثل نهجاً عملياً لتعزيز التواصل المباشر مع كوادر الوزارة والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم وتحويلها إلى إجراءات وحلول ملموسة تنعكس على بيئة العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.