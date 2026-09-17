«باعت مجوهراتها».. وزير الثقافة السوري يكشف موقفا غير متداول لأصالة تجاه أبناء بلدها

خبرني - كشف وزير الثقافة السوري جانبًا من مواقف الفنانة أصالة نصري تجاه أبناء بلدها، مشيرًا إلى أنها أقدمت في إحدى المراحل على بيع مجوهراتها بهدف تقديم المساعدة للسوريين.

وجاء حديث الوزير في إطار تناوله العلاقة التي تجمع أصالة بالشعب السوري، مستعيدًا مواقف قال إنها تعكس ارتباط الفنانة بأبناء بلدها وما قدمته لهم خلال فترات وظروف مختلفة.

ووصف الوزير موقف أصالة تجاه السوريين بأنه «ذهبي بكل معنى الكلمة»، مشيرًا إلى أن بعض ما قامت به الفنانة لم يكن معروفًا لدى عدد كبير من الناس.

وقال الوزير: «الناس اللي ما بتعرف هاد الشي، إن أصالة في يوم من الأيام كانت عم تبيع مجوهراتها لحتى تساعد أهل بلدها».

وتأتي تصريحات وزير الثقافة السوري بالتزامن مع عودة أصالة إلى سوريا مؤخرًا، في زيارة حظيت باهتمام واسع بعد سنوات طويلة من الغياب، وأعادت الفنانة السورية إلى واجهة النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتزامنت عودة أصالة مع استعدادها لإحياء حفل غنائي في العاصمة دمشق، في مناسبة تعيدها إلى الجمهور السوري بعد نحو 16 عامًا من آخر ظهور فني لها في العاصمة.

وكان آخر ظهور فني لأصالة في دمشق يعود إلى عام 2010، عندما أحيت حفلًا على مسرح دار الأوبرا السورية، قبل أن تغيب عن العاصمة طوال السنوات التالية.

وتحمل عودة الفنانة السورية إلى دمشق أهمية خاصة على مستوى علاقتها بجمهورها في بلدها، خصوصًا مع إقامة حفلها الغنائي المرتقب بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة الفنية في العاصمة.