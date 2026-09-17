نزيف قاتل يداهم أردنيا.. تدخل إسعافي ينقذ حياته في مستشفى الملك المؤسس - صور

خبرني - في ساعات الفجر، خاض فريق طبي في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي سباقا مع الزمن لإنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر 55 عاما، بعد تعرضه لتمزق خطير في تمدد الشريان الأبهر البطني ونزيف داخلي واسع.

وبحسب منشور للأستاذ الدكتور مأمون العمري، كان الرجل يعاني من الفشل الكلوي النهائي، وسبق أن خضع عام 2021 لإصلاح تمدد الشريان الأبهر بالقسطرة، إلا أنه انقطع عن المتابعة الدورية، قبل أن يصل إلى المستشفى وهو يعاني من ألم حاد في البطن والظهر.

وأظهرت الفحوصات وجود نزيف خلف الصفاق وحول الأبهر نتيجة تمزق التمدد، فيما كشف التصوير الوعائي عن تسرب دموي من النوع الثاني ناتج عن الشريان المساريقي السفلي، وتم إغلاق الشريان المتسبب بالتسرب باستخدام الغراء.

لكن الحالة لم تنته، إذ استمر الألم وأظهر التصوير اللاحق ازدياد حجم النزيف وظهور تسرب دموي جديد من النوع الأول، ما استدعى تدخلا إسعافيا عاجلا بسبب قرب منطقة التسرب من الشريان المساريقي العلوي.

وتمكن الفريق الطبي من تركيب دعامة إضافية للأبهر، إلى جانب دعامة موازية للشريان المساريقي العلوي، لإغلاق منطقة التسرب والحفاظ في الوقت ذاته على تدفق الدم إلى الشريان، في إجراء وصف بأنه من أكثر الحالات تحديا وتعقيدا.

وأكد الفريق أن إصلاح تمدد الأبهر بالقسطرة لا يعني انتهاء العلاج، مشددا على أن المتابعة الدورية مدى الحياة أمر أساسي لاكتشاف أي تسربات أو مضاعفات قبل أن تتحول إلى حالة طارئة تهدد حياة المريض.