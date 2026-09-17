أردوغان نحو «ولاية جديدة».. الانتخابات المبكرة «مفتاح» الترشح

خبرني - كشف مستشار بارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن الأخير سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة.

ونقلت قناة "إن تي في" الخاصة وصحيفة "جمهورييت" عن محمد أوجوم قوله "إذا أيد 360 نائبا قرار الدعوة لانتخابات جديدة، فستُجرى في 16 أبريل/نيسان 2028"، بدلا من موعدها الدستوري في مايو/ أيار من العام نفسه.

ويمنع الدستور ترشح أردوغان مجددا إذا أتم ولايته الثانية الحالية. وبموجب القانون التركي، من المقرر إجراء الانتخابات في مايو 2028.

لكن الدستور يتيح للبرلمان الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا أيد الخطوة 360 نائبا من أصل 600، ما يمهد الطريق أمام أردوغان للترشح لولاية جديدة.

ويسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية على 326 مقعدا في البرلمان، ما يعني أنهما بحاجة إلى دعم ما لا يقل عن 34 نائبًا آخرين لتمرير إجراء الانتخابات.

وهذا أول تأكيد رسمي على أن أردوغان سيترشح مجددا للرئاسة.

وتولى أردوغان السلطة رئيسا للوزراء عام 2003، وانتُخب رئيسا عام 2014 بعدما شغل رئاسة الحكومة لثلاث ولايات.

وبعد انتقال تركيا إلى نظام رئاسي، أُعيد انتخابه عام 2018 ثم مجددا عام 2023.

وكانت الحكومة قد أكدت مرارا أن الانتخابات ستُجرى في موعدها المقرر.

وخلال زيارة في نهاية الأسبوع إلى مسقط رأسه في ولاية ريزة على البحر الأسود، تحدث أردوغان أمام أنصاره عن "الانتخابات المقبلة"، في تصريحات رأى مراقبون أنها تشير إلى احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

وقال "في ظل هذه الوحدة والتضامن، أجدد إيماني بأننا، بإذن الله، سنتجاوز الانتخابات المقبلة بنجاح".

لكن المتحدث باسم الحزب الحاكم عمر تشيليك نفى ذلك، قائلا للصحفيين "لم تكن إشارة إلى انتخابات مبكرة. لا توجد انتخابات على جدول أعمالنا".