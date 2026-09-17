من هو بن ساندرز.. أول فائز بـ«The Voice» الذي انتهت حياته في بحيرة؟

خبرني - قبل أن يعرفه الجمهور باعتباره أول فائز في تاريخ «The Voice»، كان بن ساندرز شابا بريطانيا نشأ في هولندا، تقاسم مع شقيقه الأكبر دين حلم الغناء، ثم بنى لنفسه حياة أخرى بعيدا عن خشبة المسرح في عالم الوشم.

وبعد سنوات من الشهرة السريعة التي منحها له البرنامج، عاد بن ساندرز إلى حياة أكثر هدوءا مع أسرته، قبل أن تنتهي قصته فجأة في سبتمبر/أيلول 2026، عندما عُثر على جثمانه في بحيرة قرب أرنهيم عن عمر 43 عاما.

لم يكن ساندرز مجرد اسم عابر في تاريخ برامج المواهب؛ ففوزه عام 2011 وضعه في صدارة أول نسخة من البرنامج الذي تحول لاحقا إلى ظاهرة تلفزيونية عالمية. لكن حياته قبل الفوز وبعده حملت تفاصيل كثيرة لا تظهر في صورة النجم الذي عرفه ملايين المشاهدين.

من هو بن ساندرز؟

ولد بن ساندرز في لندن في 9 يوليو/تموز 1983، وانتقلت أسرته إلى هولندا عندما كان في الثالثة من عمره، حيث نشأ في مدينة هورن.

وكانت الموسيقى جزءا من حياته منذ سنوات مبكرة، إذ خاض مع شقيقه الأكبر دين تجارب عدة في الغناء. وعملا معا تحت اسم «The Brothers»، ثم انضما إلى فرقة «Follow That Dream»، التي حصلت عام 2000 على عقد تسجيل وحققت أغنيتها التي حملت اسم الفرقة المركز الـ25 في قائمة الأغاني الهولندية.

لكن التجربة لم تستمر طويلا، فعادت محاولات الشقيقين إلى نطاق المسابقات الفنية. وفي 2003 شاركا معا في التصفيات الهولندية المؤهلة لمسابقة يوروفيجن، لكنهما لم يتأهلا بعد احتلالهما المركز السابع بين 8 مشاركين.

شقيقه دين.. شريك البدايات

ظل دين ساندرز جزءا ثابتا من قصة بن منذ سنواته الأولى في الموسيقى، قبل أن يسلك كل منهما مسارا خاصا به.

والمفارقة أن الشقيقين حققا إنجازا كبيرا في برامج المواهب الهولندية خلال فترة متقاربة؛ إذ فاز بن بالموسم الأول من «The Voice of Holland» في يناير/كانون الثاني 2011، بينما فاز دين بالموسم الثالث من «Popstars» الهولندي في اليوم التالي.

ولم تنته الشراكة بينهما بانتهاء المنافسات الغنائية، إذ جمعهما لاحقا العمل في مجال الوشم، الذي أصبح أحد أهم جوانب حياة بن المهنية.

الوشم.. حياة أخرى بعيدا عن الشهرة

كان بن ساندرز يعمل في مجال الوشم قبل وصوله إلى «The Voice»، واستمر في هذه المهنة بعد أن أصبح نجما معروفا في هولندا.

وفي 2018 افتتح متجرا للوشم في أرنهيم، ومع مرور السنوات أصبح هذا العمل جزءا رئيسيا من حياته اليومية. وفي السنوات الأخيرة كان المتجر مساحة عمل عائلية، بعيدة إلى حد كبير عن عالم الحفلات والبرامج التلفزيونية الذي ارتبط باسمه بعد الفوز.

وبذلك أصبح ساندرز يعيش بين عالمين: الموسيقى التي صنعت شهرته، والوشم الذي وفر له مسارا مهنيا مستقرا بعيدا عن ضغط الأضواء.

كيف أصبح أول فائز في تاريخ The Voice؟

شارك ساندرز في الموسم الأول من «The Voice of Holland» عام 2010، وظهر في الاختبارات العمياء بأغنية «Use Somebody» لفرقة Kings of Leon.

واصل المنافسة حتى النهائي، حيث قدم مجموعة من العروض، من بينها أغنية «If You Don't Know Me By Now»، كما غنى مع دافي أغنيتها «Warwick Avenue».

وفي النهائي حصل ساندرز على 59% من أصوات الجمهور، ليصبح أول فائز في تاريخ «The Voice»، وهو اللقب الذي ظل مرتبطا باسمه حتى وفاته.

الشهرة التي جاءت فجأة

غيّر الفوز حياة ساندرز خلال فترة قصيرة. فقد انتقل من مغن معروف على نطاق محدود إلى اسم تتعرف إليه الجماهير في الشارع، وأصبح مطلوبا في الحفلات والبرامج التلفزيونية.

وكان من بين تفاصيل تلك المرحلة أن الناس بدأوا يتعرفون إليه خارج الاستوديوهات والحفلات. لكنه مع مرور الوقت ابتعد تدريجيا عن الوجود المستمر أمام الكاميرات، وعاد اهتمامه إلى الموسيقى والوشم وحياته العائلية.

وأصدر بعد الفوز ألبومه الأول «You Thought You Knew Me By Now»، كما حققت أغنيته «Kill For a Broken Heart» نجاحا في هولندا، قبل أن تتراجع كثافة حضوره التلفزيوني مقارنة بالسنوات الأولى للشهرة.

أسرته وحياته الخاصة

عاش ساندرز في السنوات الأخيرة مع شريكته جانيتا، وكان أبا لثلاثة أطفال، بحسب التغطيات الهولندية التي تناولت حياته العائلية.

وكان أبناؤه جزءا من حياته اليومية، كما شاركت أسرته في نشاط متجر الوشم، وهو ما جعل حياته في سنواته الأخيرة مختلفة تماما عن الفترة التي أعقبت فوزه بالبرنامج.

وتظهر التغطيات الأخيرة له بوصفه فنانا ووالدا وصاحب عمل أكثر من كونه نجما تلفزيونيا دائم الحضور.

كيف توفي بن ساندرز؟

في 15 سبتمبر/أيلول 2026، أُبلغ عن اختفاء ساندرز، قبل أن تعثر فرق البحث على جثمانه في منطقة Rijkerswoerdse Plassen الترفيهية قرب أرنهيم.

وقالت الشرطة الهولندية إن التحقيقات الأولية لم تكشف عن مؤشرات على وقوع جريمة، بينما لم تعلن حتى الآن السبب الرسمي للوفاة أو تفاصيل ما حدث قبل العثور عليه.

وبذلك انتهت حياة بن ساندرز عن 43 عاما، بعد مسيرة بدأت بمحاولات غنائية مع شقيقه، وبلغت ذروتها بالفوز بأول نسخة من «The Voice»، ثم اتجهت إلى حياة أكثر هدوءا جمع فيها بين الموسيقى والوشم والأسرة.