تشديد الرقابة على المخابز بجرش استعدادا لفصل الشتاء

خبرني - قال مدير صناعة وتجارة وتموين جرش محمد شعث، الخميس، إن خطة قسم الأسواق ضمن خطة تطوير وتحسين المديرية للأعوام 2026-2027 تتضمن زيادة أعمال الكشف والرقابة على جميع المخابز، الآلية والحجرية؛ للتأكد من التزامها بالتعليمات وجاهزيتها استعدادا لفصل الشتاء.

وأوضح شعث لقناة "المملكة" خلال لقاء مع أصحاب المخابز في المحافظة، أن أعمال الرقابة تشمل التأكد من جاهزية المخابز لفصل الشتاء، وإنتاج الخبز العربي ضمن المخصصات المقررة، وجاهزية المولدات الكهربائية في المخابز الآلية، إضافة إلى ضمان توفر الخبز العربي الكبير في المخابز الآلية حتى الساعة الثامنة مساء، والالتزام بالأسعار المحددة وتوافر مادة الطحين.

وأضاف أن فرق المديرية ستنفذ جولات صباحية ومسائية لمتابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن استمرارية توفير الخبز للمواطنين.

يشار إلى أن محافظة جرش تضم 12 مخبزا آليا، ومخبزين نصف آليين، و67 مخبزا حجريا.