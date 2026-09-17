حسان يؤكد الاستعداد لذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح 2030

خبرني - أكَّد رئيس الوزراء جعفر حسَّان، ضرورة التَّحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعموديَّة السيّد المسيح 2030، بأفضل صورة تليق بمكانة الأردن الدينيَّة والتَّاريخيَّة، والاحترام العالمي الذي يحظى به.

وشدَّد رئيس الوزراء خلال ترؤُّسه، اليوم الخميس، الاجتماع الثَّاني للَّجنة الوطنيَّة رفيعة المستوى للتحضير لهذه المناسبة، على ضرورة أن تواصل اللّجان التَّنفيذيَّة العمل على أرض الواقع ضمن أجندة واضحة، وأن تنجز المطلوب منها وفق الخطط والمواعيد الزمنيَّة المحدَّدة، موجّهاً بمأسسة عمل هذه اللّجان في رئاسة الوزراء، وتقديم التَّسهيلات لها، وموافاة اللجنة العُليا بتقارير دوريَّة لسير العمل والإنجاز في مختلف المحاور.

وأشار رئيس الوزراء إلى زيارة سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليّ العهد، قبل أيَّام إلى موقع المغطس، وتوجيهه بتحسين تجربة الحجَّاج المسيحيين والزوَّار، مؤكّداً في هذا الصَّدد ضرورة العمل على إنجاز المشاريع التي تمَّ توقيع اتفاقيَّاتها الشَّهر الماضي وفق المواعيد الزمنيَّة المقرَّرة، وتزويد الموقع بالاحتياجات والمرافق اللازمة؛ بما يسهم في تطوير البُنية التحتيَّة وتوفير أفضل الخدمات للزوَّار والسيَّاح.

كما لفت النظر إلى أهميَّة التَّسويق الخارجي للأردن كوجهة للحجّ المسيحي والسّياحة الدّينيَّة على مدى السَّنوات الثَّلاث المقبلة التي تسبق الاحتفاليَّة، خصوصاً في أميركا الشَّماليَّة والجنوبيَّة وأوروبا وآسيا وغيرها، موجّهاً بدراسة إنشاء متحف متنقِّل للتَّرويج واستقطاب الزوَّار والسيَّاح إلى المملكة، والتَّشبيك والتَّواصل مع الكنائس ووكلاء وشركات السِّياحة في مختلف دول العالم لهذه الغاية.

ووجَّه رئيس الوزراء إلى وضع رزنامة واضحة ومفصَّلة للبرامج والفعاليَّات للأعوام 2027 - 2030، مؤكّداً دعم الحكومة لأيّ مقترحات أو أفكار لإنجاح هذه المبادرة، والمساهمة في تطوير تجربة السيَّاح والزوَّار.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة خطط العمل واستعراض سير الإنجاز في المشاريع المختلفة، وطرح العديد من الأفكار والطُّروحات المتعلّقة بالتَّحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعموديَّة السيّد المسيح 2030، وتطوير موقع المغطس.

وقدَّم وزير السّياحة والآثار عماد حجازين إيجازاً حول أعمال اللّجان التَّنفيذيَّة والمهام التي تتولَّاها والخطط التنفيذيَّة لها وهي: لجنة البنية التحتية والمشاريع، ولجنة الكنائس والبرامج الدينيَّة، ولجنة السرديَّة والاتّصال، ولجنة التَّسويق والشَّراكات، ولجنة تجربة الزَّائر والتحوُّل الرَّقمي، ولجنة رزنامة الفعاليَّات والبرنامج الرَّسمي.

وتتشكل اللجنة الوطنية للتحضير للاحتفال بالألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء: الاتصال الحكومي، والداخلية، والاقتصاد الرقمي والريادة، والسياحة والآثار، والمطران خريستوفوروس عطالله / مطران الأردن للروم والأرثوذوكس، والمطران إياد الطوال / النائب البطريركي للاتين في الأردن، والمطران حسام نعوم / مطران الكنيسة الأنجليكانية، والمطران منيب يونان / المطران السابق للكنيسة الإنجيلية اللوثرية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، والمدير العام لهيئة موقع المغطس، والمدير العام لهيئة تنشيط السياحة، ونديم المعشر، وأسامة إمسيح، وباسم فراج.