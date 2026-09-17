مجزرة عائلية دموية.. أخوان يقتلان أمهما وإخوتهما الأربعة ويدفنانهم في بئر بطهران!

خبرني - كشفت التحقيقات الجنائية في إيران عن تفاصيل صادمة لمجزرة عائلية دموية، حيث اعترف شقيقان بقتل والدتهما وإخوتهما الأربعة ودفنهم في بئر عميقة في منطقة سيمون بوليفار الراقية شمال طهران.

بدأت القصة قبل عام تقريباً عندما تقدم الأخوان إلى الشرطة للإبلاغ عن سرقة مجوهرات عائلية بمليارات التومان، لكن سلوكهما المشبوه أثار شكوك محققي إدارة المباحث الرابعة في طهران، فتحولوا من مُبلِّغين عن جريمة إلى مشتبه بهما رئيسيين في قضية اختفاء العائلة.

وتحت وطأة التحقيق المكثف، انهار الجانيان واعترفا بالفظاعة، حيث قتلا والدة وشقيقين وشقيقتين، ثم لفّا الجثث في أكياس خيش (جوال)، وحفرا بئراً بعمق 20 متراً في الأرض، ودفنا الجثث في ظلام البئر لإخفاء الجريمة.

وفي تطور دراماتيكي، تمكنت فرق الإنقاذ والطب الشرعي من استخراج الجثث الخمس من البئر العميقة، حيث تأكد أن الضحايا هم أم وابنتان وابنَان من عائلة واحدة.

وفي اعترافاتهما الصادمة، صرح المتهمان أن الدافع وراء الجريمة كان "الخلافات المالية والطمع في الإرث العائلي"، حيث قتلا عائلتهما للحصول على المجوهرات والأموال دون تقاسمها مع باقي الأفراد.

أصدر رئيس محكمة طهران العليا تعليمات خاصة بتشكيل فريق تحقيق قضائي مكثف للنظر في هذه القضية، التي وصفها المختصون بأنها من أبشع جرائم القتل العائلي المسجلة في العاصمة الإيرانية.

وتم إلقاء القبض على المتهمين فور اعترافهما، وجارٍ استكمال الإجراءات القضائية لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وهزت هذه الجريمة الرأي العام الإيراني، خاصة وأن منطقة سيمون بوليفار تُعتبر من الأحياء الراقية والآمنة في شمال غرب طهران، الواقعة على تلال جبال البرز.

وتأتي هذه الفاجعة لتعيد إلى الأذهان سلسلة جرائم القتل العائلي المروعة التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة، والتي كان الدافع في معظمها النزاعات المالية والميراث.