ردا على ستوكهولم.. طهران تمهل دبلوماسيا سويديا 48 ساعة لمغادرة إيران

خبرني - أمهلت طهران دبلوماسيا سويديا 48 ساعة لمغادرة إيران، ردا على قرار السويد أمس الأربعاء طرد أحد موظفي السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية -في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم الخميس- إنها استدعت السفير السويدي إلى مقرها في طهران احتجاجا على "القرار غير المبرر والمتنافي مع القانون الدولي" الذي اتخذته السويد أمس.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنها أبلغت سفير السويد بأنه يتعين على أحد الدبلوماسيين السويديين مغادرة إيران خلال 48 ساعة، مشيرة إلى تعارض قرار ستوكهولم مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

كما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات السويدية بشأن تنفيذ أنشطة داخل السويد وضدها بأنها "مزاعم لا أساس لها".

استدعاء السفير الإيراني

وكانت السويد قد أعلنت -أمس الأربعاء- استدعاء السفير الإيراني حجة الله فغاني وطرد أحد موظفي السفارة بسبب "أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا" للعلاقات الدبلوماسية، متهمة طهران باستهداف ما سمته "مصالح إسرائيلية ويهودية" على أراضيها.

ولم تكشف السلطات السويدية تفاصيل إضافية بشأن هوية الموظف المطرود، أو السبب المباشر لقرار الطرد، لكن وزيرة الخارجية ماريا مالمِر ستينيرغارد أكدت أن القرار جاء "لحماية مواطنينا والمصالح السويدية الأخرى".

من جهته، قال وزير العدل غونار سترومر "نعلم أن إيران تنفذ منذ فترة طويلة أنشطة داخل السويد وضدها، تستهدف الأشخاص المعارضين للنظام الإيراني، فضلا عن مصالح يهودية وإسرائيلية مختلفة في بلدنا".

وأعرب سترومر عن أسفه لكون هذه الأعمال تُنفذ خصوصا عبر شبكات إجرامية، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، في حين لم ترد السفارة الإيرانية في السويد فورا على طلب وكالة الصحافة الفرنسية التعليق.

وتضم السويد جالية إيرانية كبيرة، بينها معارضون للنظام الإيراني آثروا المنفى على البقاء في بلدهم، وهو ما يبقي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متوترة منذ سنوات.

وفي مارس/آذار الماضي، أعدمت السلطات الإيرانية مواطنا يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل، في حين لا تزال تحتجز مواطنا إيرانيا سويديا آخر يُدعى أحمد رضا جلالي منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي عام 2017، حُكم على جلالي (55 عاما) بالإعدام بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل، وهو ما دفع السلطات السويدية إلى منحه الجنسية أثناء وجوده في السجن، غير أن إيران تعد جلالي أحد مواطنيها ولا تعترف بازدواجية جنسيته.

وفي مايو/أيار 2024، اتهم جهاز الاستخبارات السويدي إيران بتجنيد أعضاء من عصابات إجرامية سويدية لتنفيذ "أعمال عنف" ضد إسرائيل، لكن طهران نفت تلك الاتهامات.