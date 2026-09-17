الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا لـ(صون الإنسانية في الحرب)

خبرني - يستضيف الأردن في 7 كانون الأول 2026 المؤتمر الدولي رفيع المستوى "صون الإنسانية في الحرب"، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

ورحب الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستضافة الأردن في 7 كانون الأول 2026 المؤتمر الدولي رفيع المستوى "صون الإنسانية في الحرب"، باعتباره محطة رئيسية لترجمة الزخم السياسي الذي حققته المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني إلى التزام متجدد وعمل ملموس.

ودعا الملك والرئيس الفرنسي الدول إلى المشاركة في المؤتمر على أرفع مستوى ممكن والمساهمة الفاعلة في إنجاحه.

وأكد الملك وماكرون التزامهما المشترك بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وضمان تطبيقه، وشددا على ضرورة إعادة احترام قواعد الحرب إلى صدارة الأولويات السياسية الدولية، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

ونوه الملك والرئيس الفرنسي بالتقدم المحرز في إطار المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، التي أطلقها الأردن وفرنسا والبرازيل والصين وكازاخستان وجنوب إفريقيا، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في أيلول 2024، والتي انضمت إليها حتى الآن 118 دولة.