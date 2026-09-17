الأردن وفرنسا يؤكدان أهمية توسيع التعاون الاقتصادي

خبرني - أكد الأردن وفرنسا، الخميس، رغبتهما في توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات اقتصادية تعود بالنفع على البلدين، وتعزيز سلاسل الإمداد وتنويعها بين الشرق الأوسط وشرق المتوسط وأوروبا.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية في ختام مباحثات الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وأشار الزعيمان إلى أهمية التعاون في مشروع الناقل الوطني الذي تدعمه فرنسا، والذي يمثل مشروعا استراتيجيا حيويا للأردن لمعالجة تحدي الإجهاد المائي.

كما أكدا رغبتهما في التعاون لتعزيز سلاسل الإمداد وتنويعها بين منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط من جهة، وأوروبا من جهة أخرى، بما يسهم في تعزيز التجارة والترابط والازدهار والتكامل الإقليمي.