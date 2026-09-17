لإنقاذ كتيبة صلاح وفابينيو.. طرابزون التركي يعلن تعيين الألماني توماس ريس

خبرني - أعلن نادي طرابزون سبور، المنافس في بطولة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، تعاقده رسميا مع المدرب الألماني توماس ريس ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول لمدة موسمين مقبلين.

ورحب النادي التركي بمدربه الجديد عبر بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مشيرا إلى أنه توصل لاتفاق مع نادي لودوغوريتس البلغاري يقضي بدفع 900 ألف يورو نظير التخلي عن خدمات مدربه.