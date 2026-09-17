لإنقاذ كتيبة صلاح وفابينيو.. طرابزون التركي يعلن تعيين الألماني توماس ريس

خبرني - أعلن نادي طرابزون سبور، المنافس في بطولة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، تعاقده رسميا مع المدرب الألماني توماس ريس ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول لمدة موسمين مقبلين.
ورحب النادي التركي بمدربه الجديد عبر بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مشيرا إلى أنه توصل لاتفاق مع نادي لودوغوريتس البلغاري يقضي بدفع 900 ألف يورو نظير التخلي عن خدمات مدربه.
بديل لفاتح تيكي
ويأتي التعاقد مع ريس (52 عاما) ليخلف المدرب التركي فاتح تيكي، الذي قررت إدارة النادي فك الارتباط معه في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية تراجع نتائج الفريق.
ويمتلك المدرب الألماني خبرة واسعة، حيث سبق له الإشراف على أندية بارزة في بلاده مثل بوخوم وشالكه، كما أنه يمتلك دراية مسبقة بأجواء الدوري التركي بعد تجربة سابقة قاد خلالها فريق سامسون سبور.
كتيبة النجوم وإخفاق قاري
وسيأخذ ريس على عاتقه مهمة إعادة التوازن للفريق التركي الذي يضم في صفوفه حاليا ثنائي ليفربول الإنجليزي السابق؛ النجم المصري محمد صلاح والبرازيلي فابينيو.
وكان المدرب المقال فاتح تيكي (48 عاما) قد استلم دفة قيادة طرابزون سبور في مارس/آذار 2025، وأشرف على الفريق في 62 مباراة، تُوج خلالها بلقب كأس تركيا العام الماضي.
وجاء قرار الإقالة بعد انتكاسة قارية للفريق هذا الموسم، تمثلت في الهبوط من مسابقة الدوري الأوروبي للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، عقب تلقيه هزيمة ثقيلة ومفاجئة بنتيجة صفر-4 أمام فريق فرينتسفاروش المجري.