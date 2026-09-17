الأمطار تزور الأردن - تفاصيل

خبرني - يطرأ الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خصوصا في شمال ووسط المملكة، مع توقع هطول زخات من المطر حتى ساعات الظهيرة في شمال المملكة، تمتد أحيانا إلى أجزاء من المناطق الوسطى الغربية.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتثير الغبار، خصوصا في مناطق البادية.

وليلا، يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار المثار بفعل الرياح، خصوصا في مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية ليلا في المرتفعات الجبلية بسبب تشكل الضباب.

كما نبهت إلى خطر الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولا مطريا.

ويطرأ السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وليلا، يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما الأحد، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وليلا، يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.