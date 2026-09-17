وفاة 48 شخصا في نيجيريا بعد تناول مشروب يشتبه في تلوثه بالميثانول

خبرني - أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الخميس، وفاة ما لا يقل عن 48 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في ولاية أوندو جنوبي البلاد، بعد تناولهم مشروبا محليا يُشتبه في احتوائه على مادة الميثانول.

وقال أبايومي جيموه المتحدث باسم شرطة ولاية أوندو إن 15 شخصا أُلقي القبض عليهم على خلفية الواقعة، مشيرا إلى أن أحد الموقوفين كان يقوم بإنتاج مشروبات يُشتبه في احتوائها على الميثانول، وأنه يتعاون حاليا مع الشرطة في التحقيقات.