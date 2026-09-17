وفاة 48 شخصا في نيجيريا بعد تناول مشروب يشتبه في تلوثه بالميثانول

خبرني - أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الخميس، وفاة ما لا يقل عن 48 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في ولاية أوندو جنوبي البلاد، بعد تناولهم مشروبا محليا يُشتبه في احتوائه على مادة الميثانول.
وقال أبايومي جيموه المتحدث باسم شرطة ولاية أوندو إن 15 شخصا أُلقي القبض عليهم على خلفية الواقعة، مشيرا إلى أن أحد الموقوفين كان يقوم بإنتاج مشروبات يُشتبه في احتوائها على الميثانول، وأنه يتعاون حاليا مع الشرطة في التحقيقات.
وقال مفوض الصحة في الولاية، بانجي أجاكا، لوكالة أسوشيتد برس، إن أكثر من 100 شخص آخرين أصيبوا بأعراض مرضية بعد تناول المشروب خلال الأيام الماضية، في منطقتي أوديجبو وإيريله الإداريتين في ولاية أوندو.
وتواصل السلطات التحقيق في ملابسات الواقعة، بما في ذلك مصدر المشروب وتركيبته، في حين يتلقى المصابون العلاج.
والميثانول هو نوع من الكحول، يُعرف أيضا باسم كحول الميثيل أو الكحول الخشبي، وهو سائل شفاف وقابل للاشتعال، ويستخدم صناعيا في صناعة المذيبات والوقود وبعض المواد الكيميائية، وهو سام جدا عند تناوله، حتى بكميات صغيرة نسبيا.