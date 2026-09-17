(التدريب المهني المتقدّم) تفتح باب التسجيل لبرامجها - رابط

خبرني - أعلنت كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، أحد برامج مؤسسة ولي العهد، فتح باب التسجيل للفصل التدريبي القادم في كليات العقبة وإربد وحكما، ضمن مجموعة من البرامج المهنية والتقنية التي تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتواكب متطلبات سوق العمل في عدد من القطاعات والتخصصات.

وتشمل برامج الفصل القادم مجموعة متنوعة من التخصصات المهنية والتقنية، هي: مطور التطبيقات المتقدمة، وصيانة أنظمة ومعدات تقنية المعلومات، وتكنولوجيا إدارة النظم والشبكات، ومدخل بيانات، ولحيم أنابيب/ عام، ومساعد لحيم كهرباء، وداعم لوجستي ومطور التطبيقات المتقدمة، وصيانة أنظمة ومعدات تقنية المعلومات، وتكنولوجيا إدارة النظم والشبكات، ومدخل بيانات، ومساعد لحيم كهرباء، وداعم لوجستي وتصميم الأزياء الرقمي وخياط ملابس نسائية، ومشغل/ آلة درزة صناعية، ومنسق إداري طبي، ومساعد رعاية كبار السن، وحاضنة أطفال، وصانع حلويات غربية، وحلاق شعر نسائي/ كوافيرة أو كوافير، ومساعد ميكانيكي تمديدات صحية، ومساعد كهربائي مركبات، وميكانيكي مركبات خفيفة، ومساعد ميكانيكي صيانة أجهزة تبريد منزلية، وحلاق رجالي، ومساعد حلاق رجالي، ومهارات إنتاج الخبائز والحلويات والمعجنات، ومهارات إنتاج وخدمة الطعام والشراب والإيواء، وإلكتروني/ هواتف خلوية، وميكاترونكس المركبات الحديثة، وتكنولوجيا التصميم والتصنيع الرقمي (CAD/CAM). وتطرح هذه التخصصات ضمن مستويات متنوعة تشمل الماهر، ومحدد المهارات، والدبلوم المهني، والدبلوم الفني، والدبلوم التدريبي، والتدريب المستمر، وبمدد تدريبية تختلف بحسب التخصص، وتتراوح بين فصل واحد وأربعة فصول.

ويتزامن فتح باب التسجيل مع مواصلة الكلية تطوير برامجها ومرافقها التدريبية في كليات غور الصافي وسحاب وياجوز وعين الباشا، من خلال استحداث تخصصات جديدة، وتحديث المشاغل والمختبرات وتزويدها بالمعدات والتقنيات الحديثة، بما يوفر للمتدربين تجربة تدريبية قائمة على الممارسة والتطبيق ضمن بيئة تدريبية تحاكي متطلبات سوق العمل في مجالات تخصصهم، وتسهم في تعزيز مهاراتهم العملية ورفع جاهزيتهم للانتقال إلى المرحلة التالية من مسارهم المهني.

وتدعو الكلية الراغبين في تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات عملية إلى الاطلاع على البرامج المتاحة والإسراع في التسجيل للفصل القادم، في ظل محدودية المقاعد في عدد منها، وذلك عبر الرابط: https://cavt.edu-nation.net/، من خلال خطوات مبسطة تبدأ باختيار الكلية، ثم تحديد البرنامج التدريبي المناسب واستكمال طلب التسجيل.