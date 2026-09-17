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الكويت.. السجن 10 سنوات لـ 4 متهمين في قضية تمويل «حزب الله»

  • 17 أيلول 2026
  • 16:34
الكويت السجن 10 سنوات لـ 4 متهمين في قضية تمويل حزب الله

خبرني - أيدت محكمة الاستئناف الكويتية – دائرة أمن الدولة، حكم محكمة الجنايات القاضي بسجن 3 مواطنين ولبناني لمدة 10 سنوات، مع تغريمهم 6 ملايين دينار، في قضية تتعلق بالانضمام إلى «حزب الله» وتمويله.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة بسجن مواطن 7 سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار، بعد إدانته بالتهم ذاتها، إلى جانب تمويل الحزب عبر لجنة خيرية سبق أن صدرت بحق المتهمين فيها أحكام نهائية من محكمة التمييز.

وجاءت الأحكام استناداً إلى ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت الاتهامات بحق المتهمين، وفقاً لما ورد في حيثيات الأحكام، وما قدمته الجهات الأمنية ووحدة التحريات المالية من أدلة في القضية.

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