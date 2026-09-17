توضيح مهم من مدرب النشامى حول نجم المنتخب يزن النعيمات

خبرني - قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بادو الزاكي، إن الجهاز الفني على تواصل مستمر مع مهاجم النشامى يزن النعيمات والطاقم الطبي، لمتابعة تطورات إصابته بشكل جدي.

وأعرب الزاكي عن أمله في أن يكون النعيمات جاهزا للمشاركة مع المنتخب في نهائيات كأس آسيا 2027، بحالته الفنية والبدنية المعهودة، مؤكدا أن الجهاز الفني لا يستطيع تحديد موعد دقيق لعودته إلى الملاعب، نظرا لاختلاف مدة التعافي من الإصابات.

وأوضح أن وضع اللاعب وتطور حالته الصحية سيحددان موعد عودته إلى الملاعب والالتحاق بالمنتخب.

وكان يزن النعيمات قد تعرض لإصابة خلال مباراة المنتخب الوطني والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025، وأظهرت الفحوصات الطبية والصور الشعاعية إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وفق الاتحاد الأردني لكرة القدم. واضطر النعيمات إلى مغادرة المباراة في الدقيقة 14 بعد تعرضه للإصابة.

وأعلن الزاكي، قائمة النشامى لمواجهتي سوريا وفنزويلا الوديتين، وضمت 28 لاعبا، بينهم الحارس المحترف أليك سمير، والمهاجمون موسى التعمري وعلي علوان وتامر بني عودة.

ويواجه النشامى سوريا وديا في 27 أيلول على ستاد الملك عبدالله الثاني، قبل ملاقاة فنزويلا في 6 تشرين الأول على الملعب ذاته، ضمن تحضيرات المنتخب لنهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، حيث وقع في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.