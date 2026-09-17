فليك يدخل تاريخ برشلونة برقم قياسي بعد سباعية سانتاندير

خبرني - واصل الألماني هانزي فليك كتابة أرقامه الاستثنائية مع نادي برشلونة، عقب قيادة الفريق لاكتساح ضيفه راسينغ سانتاندير بنتيجة 7-2 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وبات فليك أول مدرب في تاريخ النادي الكتالوني يحقق العلامة الكاملة بانتصاره في المباريات السبع الأولى مع انطلاق الموسم، متضمنة ست مباريات في "الليغا" ومواجهة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

ورفعت هذه الانطلاقة من أسهم الفريق الرقمية، إذ أصبح برشلونة أول ناد في تاريخ الدوري الإسباني يستهل المسابقة بستة انتصارات متتالية مع حصيلة هجومية تجاوزت 28 هدفا.

وعلى الصعيد القاري، افتتح الفريق الكتالوني مشواره في مرحلة المجموعة ببطولة دوري أبطال أوروبا بفوز عريض على فينورد الهولندي بنتيجة 5-1، ليتجاوز بذلك حاجز الـ30 هدفا خلال أول 7 مباريات في مختلف المسابقات، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ النادي.