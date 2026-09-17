الأمن العام والمستقلة للانتخاب يبحثان أوجه التعاون والتنسيق المشترك

خبرني - التقى مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، الخميس، في مبنى المديرية، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، حيث جرى بحث أوجه التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك، وسبل تطوير الخطط والإجراءات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، بما يضمن تنفيذها وفق أحكام القانون وأفضل الممارسات الحديثة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن مديرية الأمن العام تمثل شريكاً وطنياً رئيساً في حماية وسلامة العملية الانتخابية، لما تضطلع به من دور محوري في توفير البيئة الآمنة والمنظمة، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية بحرية وطمأنينة.

وأشاد بالمهنية والجاهزية التي تتمتع بها مرتبات الأمن العام، وما حققته من نجاحات متكررة في تأمين مختلف مراحل العملية الانتخابية، مثمناً مستوى التنسيق القائم بين الجانبين، وما يترجم على أرض الواقع من خلال تنفيذ الواجبات الأمنية المساندة لمراحل العملية الانتخابية، والتي ستستهل خلال هذا العام بالانتخابات في غرف الصناعة والتجارة اضافة للاستحقاقات الدستورية القادمة.

من جانبه، أكد مدير الأمن العام أن التكامل بين المديرية والهيئة المستقلة للانتخاب يشكل ركيزة أساسية في توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، تضمن صون الاستحقاقات الدستورية وترسيخ سيادة القانون، مشيراً إلى الخبرات المتراكمة والنجاحات التي تحققت خلال السنوات السابقة، والخطط التي أعدتها المديرية للمضي في الاضطلاع بمسؤولياتها بأعلى مستويات الحرفية والجاهزية.

وأشار اللواء المعايطة إلى حرص مديرية الأمن العام على مواصلة التنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب ، وعقد لقاءات وورشات عمل مشتركة، بما يسهم في تقييم الإجراءات وتلافي الملاحظات وتعزيز الإيجابيات، وتطوير الخطط والإجراءات المتخصصة، وبما يعزز سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء الميداني، ويضمن أعلى مستويات الجاهزية للتعامل مع مختلف مراحل العملية الانتخابية في كافة الاستحقاقات القادمة.