العدوان : نسبة الإنجاز في إعادة تأهيل أرضية ستاد الحسن بلغت أكثر من 50 بالمئة

خبرني - تفقد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، أمس الأربعاء، أعمال مشروع إعادة تأهيل أرضية ستاد الحسن للشباب في محافظة إربد، واطلعا على سير العمل ونسب الإنجاز في المشروع.

وأكد الوزيران ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال المشروع وإنجازها ضمن الوقت المحدد، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن جاهزية أرضية الملعب لخدمة أندية الشمال والحركة الرياضية في إربد ومحافظات الشمال.

واطلعا على الأعمال المنفذة في أرضية الملعب، والتي شملت إزالة طبقات من الأرضية السابقة ومعالجة العيوب التي ظهرت خلال مراحل التنفيذ، ما استدعى توسيع نطاق الأعمال وإعادة إنشاء شبكات التصريف والري من جديد.

وبينت المعاينات الفنية أن الأعمال لم تعد تقتصر على تغيير النجيل والتربة السطحية، حيث تبينت الحاجة إلى إزالة طبقات أعمق وإعادة تنفيذ أجزاء من البنية التحتية، بما في ذلك شبكات التصريف والري، لمعالجة أسباب المشكلات التي ظهرت في الأرضية، والتي تعود إلى أعمال نفذت سابقا عام 2016.

واستدعت هذه الأعمال تمديد مدة تنفيذ المشروع لاستكمال المعالجات الفنية اللازمة وفق المتطلبات التي ظهرت خلال مراحل العمل.

وقال العدوان إن الوزارة لن تقبل بتعطل خدمة الحركة الرياضية في إربد بسبب المشكلات التي واجهت أرضية الملعب وظهور الفطريات في "النجيل" السابق بشكل سنوي، مؤكدا حرص الوزارة على معالجة هذه المشكلات بما يضمن استدامة الأرضية وجاهزيتها لخدمة أندية الشمال والحركة الرياضية والشبابية في المحافظة.

وبين أن العيوب الفنية أعادت تشكيل مشروع تأهيل الملعب بمتطلبات وأعمال فنية وإنشائية بتكلفة تقدر بـ850 ألف دينار خصصتها الوزارة للإسراع في تنفيذ متطلبات العطاء، مبينا أن نسبة الإنجاز بلغت أكثر من 50 بالمئة.

وأكد العدوان أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروع وفق الاحتياجات الفنية للملعب، بما يضمن توفير منشأة رياضية قادرة على استضافة مباريات الأندية والبطولات والأنشطة الرياضية، والحفاظ على انتظام الحركة الرياضية في المحافظة.

ويأتي مشروع إعادة تأهيل أرضية ستاد الحسن ضمن جهود وزارة الشباب لتطوير المنشآت الرياضية ورفع جاهزيتها، بما يخدم الأندية والرياضيين والشباب في إربد ومحافظات الشمال.