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الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يعقدون لقاء ثلاثيا في باريس

  • 17 أيلول 2026
  • 15:08
الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يعقدون لقاء ثلاثيا في باريس

خبرني - ركز اللقاء الثلاثي الذي جمع الملك عبدﷲ الثاني مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني العماد جوزاف عون في باريس، الخميس، على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث اللقاء أهمية استضافة فرنسا للجولة الجديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" والتي تبحث سبل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من الاضطلاع بمهامهم في الحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم.

كما تطرق اللقاء إلى التصعيد الإقليمي الخطير، إذ أكد الزعماء ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها.

وتم بحث مجمل التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس.

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