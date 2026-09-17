فتح موسم صيد الحمام في الأردن

خبرني - اعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فتح موسم صيد الحمام لخريف عام 2026.

وقالت الجمعية ان لجنة حماية الأحياء البرية وبعد تصويت غالبية أعضائها قررت السماح لكل صياد مرخص بصيد 10 طيور حمام مختلفة الأنواع (الحمام الأزرق، الحمام المطوق، الحمام الحصري) في كل رحلة صيد باستثناء نوع الحمام الرقطي نتيجة لتناقص أعداده

ويكون الصيد أيام الجمع والأحد من كل أسبوع اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2026/9/18 ولغاية يوم الأحد الموافق 2026/11/29، وذلك ضمن المناطق المسموح فيها الصيد الواقعة غرب سكة حديد الحجاز.

كما قررت اللجنة الإبقاء على إغلاق موسم صيد الحجل والفرج حسب التوصيات السابقة.

ودعت الجمعية الصيادين لضرورة الالتزام والتقيد بأحكام القانون والتعليمات النافذة ، مبينة ان استخدام الماكينات أو أجهزة النداء أو الشباك يُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها وفق التشريعات النافذة، وضرورة الابتعاد عن المناطق الحدودية والالتزام بتعليمات المؤسسات الأمنية المختلفة وتجنب الصيد ليلاً بأي وسيلة كانت.

ويمكن التقدم بطلبات الترخيص من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

www.lawenforcement.rscn.org.jo