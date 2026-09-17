سورية.. مداهمة وتفتيش منزل رجل الأعمال حمشو المقرب من بشار الأسد

خبرني - تداولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر مداهمة وتفتيش منزل رجل الأعمال السوري محمد حمشو في حي المالكي بدمشق واعتقال عناصر الحماية من أمام المبنى، والذي كان معروفا بقربه من نظام بشار الاسد.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات إضافية حول مداهمة منزل رجل الأعمال السوري الذي كان مقربا من النظام السوري السابق.

كما لم تصدر الجهات الرسمية أي تعليق أو بيان حول ذلك.

وأحالت النيابة العامة السورية الشهر الماضي شكوى "التهديد بالقتل" التي قام بتقديمها المواطنان السوريان عبد الحميد عساف وعبود دياب بحق رجل الأعمال السوري الذي كان مقرباً من النظام السوري السابق محمد صابر حمشو إلى محكمة بداية الجزاء المعلوماتية في ريف دمشق

وقال عساف في حديث صحفي إن مضمون الشكوى التي قدمت من قبله و من قبل عدد من الناشطين هو "التهديد بالقتل عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي".

وكان محمد حمشو قد رفع دعوى في مايو 2025، ضد عبد الحميد عساف بتهمة "القدح والذم الإلكتروني" عقب نشره ومجموعة من الناشطين مقاطع مصورة تدعو لمحاسبة حمشو والتحقيق في ثروته وسرقات الحديد من المناطق التي تم تدميرها أثناء المعارك التي اشتعلت بين الجيش السوري السابق وقوى المعارضة.