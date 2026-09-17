النفط يواصل الانخفاض مع تراجع مخاوف انقطاع الإمدادات

خبرني - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مواصلة الانخفاض عقب تقارير أفادت بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان مما هدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.
وبحلول الساعة 13:05 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 1.82% إلى 100.57 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 2.2% إلى 103.50 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخامين بنحو ثلاثة دولارات أمس الأربعاء.
وقال كبير المحللين لدى "نيسان سكيوريتيز إنفستمنت" هيرويوكي كيكوكاوا "تراجعت المخاوف بشأن شح المعروض قليلا عقب أنباء عن أن السعودية ستصدر شحنات عبر عمان". وأضاف "تحد من مكاسب الأسعار أيضا التوقعات بإحراز تقدم نحو تخفيف التوتر في الشرق الأوسط قبل قمة الولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل".
وقالت مصادر مطلعة إن السعودية تطرح شحنات إضافية من الخام لإرسالها إلى شركات تكرير آسيوية عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة ميناء صحار في سلطنة عمان، مما يخفف بعض الضغوط على الإمدادات العالمية الناجمة عن الهجمات على خط أنابيب النفط السعودي "شرق - غرب".