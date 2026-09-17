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النفط يواصل الانخفاض مع تراجع مخاوف انقطاع الإمدادات

  • 17 أيلول 2026
  • 14:26
النفط يواصل الانخفاض مع تراجع مخاوف انقطاع الإمدادات

خبرني - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مواصلة الانخفاض عقب تقارير أفادت بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان مما هدأ المخاوف بشأن ​انقطاع الإمدادات.

وبحلول الساعة 13:05 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 1.82% إلى 100.57 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 2.2% إلى 103.50 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخامين بنحو ثلاثة دولارات أمس الأربعاء.

وقال كبير المحللين لدى "نيسان سكيوريتيز إنفستمنت" هيرويوكي كيكوكاوا "تراجعت المخاوف بشأن شح المعروض ​قليلا عقب أنباء عن أن السعودية ستصدر شحنات عبر عمان". وأضاف "تحد من مكاسب الأسعار أيضا التوقعات بإحراز ​تقدم نحو تخفيف التوتر في الشرق الأوسط قبل قمة الولايات المتحدة والصين الأسبوع ⁠المقبل".

وقالت مصادر مطلعة إن السعودية تطرح شحنات إضافية من الخام لإرسالها إلى شركات تكرير آسيوية عبر عمليات نقل من ​سفينة إلى أخرى قبالة ميناء صحار في سلطنة عمان، مما يخفف بعض الضغوط على الإمدادات العالمية الناجمة عن ​الهجمات على خط أنابيب النفط السعودي "شرق - غرب".

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