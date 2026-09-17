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الدخل السياحي الأردني يرتفع الى 1.1 مليار دولار حتى آب

  • 17 أيلول 2026
  • 14:10
الدخل السياحي الأردني يرتفع الى 11 مليار دولار حتى آب

خبرني - ارتفع الدخل السياحي 17.2% خلال آب الماضي ليبلغ 1.1 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك إلى مواصلة الدخل السياحي تعافيه، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 17.2% خلال شهر آب 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق ليبلغ 1,139.4 مليون دولار.

وسجل الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى 2026 ارتفاعاً نسبته 2.9% ليصل إلى 5,557.6 مليون دولار (نحو 5.56 مليار دولار).

وأظهرت البيانات ارتفاع الدخل السياحي من العرب بنسبة 16.3%، والجنسيات الآسيوية (9.5%)، في حين انخفض الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة 5.9%، والجنسية الأميركية (17.1%)، والجنسيات الأوروبية (23.7%)، والجنسيات الأخرى (39.9%) خلال الثمانية شهور الأولى 2026.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال شهر آب 2026 ارتفاعاً نسبته 4.1% ليصل إلى 204.8 مليون دولار، في حين أظهرت البيانات خلال الثمانية شهور الأولى 2026 انخفاضًا بنسبة 5.9%، ليبلغ 1,359.0 مليون دولار (نحو 1.36 مليار دولار).

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