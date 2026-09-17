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الزاكي يستدعي أليك سمير لحراسة مرمى النشامى

  • 17 أيلول 2026
  • 13:36
الزاكي يستدعي أليك سمير لحراسة مرمى النشامى

خبرني - استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بادو الزاكي، الحارس المحترف في الولايات المتحدة أليك سمير إلى صفوف النشامى، إلى جانب يزيد أبو ليلى وعبدالله الفاخوري وأحمد جعيدي، استعدادا لمواجهتي سوريا وفنزويلا الوديتين ضمن التحضيرات لكأس آسيا.

وقال الزاكي إن الحارس سمير المحترف في الولايات المتحدة يمتلك إمكانات كبيرة، وإن استدعاءه يمثل فرصة لمتابعته عن قرب والتعرف على مستواه وإمكاناته، مبينا أن الجهاز الفني يسعى إلى أن يكون إضافة للمنتخب.

وأعلن الزاكي، الخميس، قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" لمواجهتي سوريا وفنزويلا وديا.

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