الايقاع بثلاث شبكات كبيرة لترويج المخدرات في عمان وإربد

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات كثّفوا عملياتهم ورقابتهم لملاحقة شبكات ترويج المخدرات في محافظات المملكة، حيث نجحوا خلال الفترة الماضية من الإيقاع بثلاث شبكات كبيرة في محافظتي العاصمة وإربد

وفي تفاصيل القضية الأولى: في العاصمة فقد قام فريق تحقيقي خاص بالإدارة بمتابعة معلومات حول نشاط جرمي لشبكة جرمية كبيرة لترويج المخدرات في كافّة مناطق العاصمة، حيث عمل فريق التحقيق على جمع المعلومات وتتبع الأشخاص المشتبه بهم ومراقبتهم لحين تحديد عشرة أعضاء من تلك الشبكة الجرمية، حيث جرى بالتزامن مداهمة كافّة مواقعهم وإلقاء القبض عليهم وضُبط بحوزتهم ما مجموعه ٣٦ كف حشيش.

وفي القضية الثانية في العاصمة دوهم شخص مشبوه ومتورط بقضايا المخدرات، بعدما أكّدت المعلومات قيامه بتخزين كمّيات كبيرة من المواد المخدرة من أجل توزيعها على المروجين في العاصمة وأُلقي القبض عليه وبتفتيش منزله عُثر على ٤١ كف حشيش و ١٤ ألف حبّة مخدرة وسلاحين ناريين.

فيما تمكّن فريق تحقيق خاص في محافظة إربد من متابعة شبكة إجرامية لترويج المخدرات مكوّنة من ٨ أشخاص في المحافظة بعد تحديدهم، حيث جرى بعد إنهاء كافّة التحقيقات وجمع المعلومات مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم جميعاً وضُبط بحوزتهم ٥٠٠٠ حبّة مخدرة.

