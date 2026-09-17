العرسان وصيصا.. الزاكي يعلن قائمة النشامى الجديدة

خبرني - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب بادو الزاكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الاتحاد ظهر اليوم الخميس 17 أيلول، عن قائمة اللاعبين استعدادا لمواجهتي سوريا وفينزويلا وديا، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.

وضمت القائمة 28 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أليك سمير، أحمد جعيدي، يزن العرب، عبدالله نصيب، محمد أبو النادي، سعد الروسان، هادي الحوراني، مهند أبو طه، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، يوسف قشي، عامر جاموس، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، موسى التعمري، محمود مرضي، تامر بني عودة، أحمد عرسان، علي عزايزة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، وعلي علوان.

وتنطلق تدريبات المنتخب الوطني الثلاثاء 22 أيلول، في مركز إعداد النشامى، حيث يستعد لخوض مباراته الودية الأولى أمام نظيره السوري عند الثامنة مساء الأحد 27 أيلول، على ستاد الملك عبدالله الثاني، قبل أن يواجه فينزويلا بذات التوقيت مساء الثلاثاء 6 تشرين الأول، وعلى الملعب نفسه.

ويأتي التجمع المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث تتضمن خطة الإعداد إقامة عدد من المباريات الودية خلال فترات التوقف الدولي المقبلة في العاصمة عمان، بما يتيح للجماهير الأردنية فرصة متابعة تحضيرات المنتخب ومساندته خلال مشواره الإعدادي.

يُذكر أن قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 أوقعت منتخب النشامى، وصيف النسخة السابقة، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2027 خلال الفترة من 7 كانون الثاني ولغاية 5 شباط، في المملكة العربية السعودية.

ويستهل منتخب النشامى مشواره في البطولة بمواجهة أوزبكستان مساء الجمعة 8 كانون الثاني، على ستاد مدينة الملك عبدالله في جدة، قبل أن يواجه البحرين مساء الأربعاء 13 من الشهر ذاته، على الملعب نفسه، فيما يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كوريا الشمالية مساء الأحد 17 كانون الثاني، على ستاد جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.