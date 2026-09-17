أورنج الأردن تطلق برنامج تدريبي لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي

خبرني - أعلنت أورنج الأردن عن فتح باب التسجيل لدورة جديدة من البرنامج التدريبي "قادرون"، بالشراكة مع شركة قادرون للتدريب وإدماج ذوي الإعاقة (Ablers)، في خطوة تهدف إلى تمكين الشباب ذوي الإعاقة، وتطوير مهاراتهم الرقمية والمهنية، وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل.

ويستهدف البرنامج في نسخته الحالية 40 مشاركةً ومشاركاً من الشباب ذوي الإعاقة للفئة العمرية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من حملة الشهادات الجامعية. ويتضمن تدريباً مكثفاً على مدى 10 أيام، مقسماً على فوجين يضم كل منهما 20 متدرباً، بهدف تزويدهم بالخبرات والقدرات اللازمة لدعم تطورهم الشخصي وحضورهم المهني.

ويتناول البرنامج التدريبي مجموعة من المجالات الأساسية، من أبرزها إدارة التغيير، والذكاء العاطفي، وأدوات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، والتحول الرقمي، إلى جانب عدد من المهارات الأخرى التي تسهم في تعزيز القدرات المهنية للمشاركين. كما يتضمن البرنامج يوماً تدريبياً مخصصاً لإجراء مقابلات تجريبية بمشاركة موظفين من إدارة الموارد البشرية في أورنج الأردن، بما يتيح للمشاركين خوض تجربة تحاكي بيئة العمل الواقعية، والحصول على توجيه مباشر يساعدهم على تطوير أدائهم والاستعداد للفرص الوظيفية.

كما يتضمن البرنامج تدريب 40 موظفاً من أورنج الأردن على الشمولية، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية توفير إمكانية الوصول، والاستقلالية لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وأكدت أورنج الأردن أن المبادرة تعكس التزامها الراسخ بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء مجتمع أكثر شمولاً، انطلاقاً من مظلتها "قدراتنا مختلفة ولكن إمكاناتنا أكيدة"، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها المتكاملة للمسؤولية المجتمعية القائمة على الشمولية وتكافؤ الفرص. كما تترجم حرصها، كشريك رقمي موثوق، على إحداث أثر إيجابي ومستدام على المجتمع، من خلال دعم الجهود الرامية إلى سد الفجوات الرقمية وتمكين الأفراد والمجتمعات، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولاً رقمياً في المملكة.

وقالت شركة قادرون: "نثمّن شراكتنا مع أورنج الأردن التي تجسّد نموذجاً فاعلاً لدور القطاع الخاص في دعم الشمول وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ونؤمن بأن مثل هذه الشراكات تفتح المجال أمام الشباب ذوي الإعاقة لتنمية قدراتهم والوصول إلى فرص حقيقية، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر شمولاً."

ويمكن للشباب الطموحين من ذوي الإعاقة المهتمين بالمشاركة تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي: https://forms.gle/FZDNALa5rMFPtPv48

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo