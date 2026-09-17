حفل زفاف جماعي في الأردن قريبا .. والطباع يكشف التفاصيل

خبرني - قال الحاج حمدي الطباع رئيس جمعية العفاف الخيرية أن الجمعية بدأت التحضيرات لتنظيم حفل زفاف جماعي في النصف الأول من شهر كانون أول القادم، منوهاً بأن هذا الحفل يأتي ضمن أهداف الجمعية في تيسير سبل الزواج وبناء الأسرة على أسس سليمة.

وقال الطباع إن هذا الحفل هو حفل الزفاف الجماعي الثالث والأربعون الذي تنظمه الجمعية، والحفل الثالث الذي تنظمه الجمعية هذا العام.

وقال الطباع إن جمعية ديوان أبناء معان في عمان ستستضيف مشكورة هذا الحفل، وهو ما يؤكد روح التعاون والاستعداد لدعم وإنجاح هذا المشروع الوطني.

من جانبه قال مدير الجمعية مفيد سرحان إن الجمعية تستقبل طلبات الراغبين بالمشاركة في الحفل، وأن المشاركة متاحة للجميع ومن مختلف مناطق المملكة.

ودعا الشباب والفتيات الراغبين بالمشاركة لمراجعة الجمعية للاطلاع على التفاصيل.

وحول ما تقدمة الجمعية للمشاركين قال سرحان أنها تتكفل بجميع نفقات الحفل وستقدم غرف النوم وجهازات العرائس وأثواب الزفاف وفساتين السهرة وتوابعها وبدلات العرسان.

كما ستقدم الجمعية مجموعة من الاجهزة الكهربائية والأثاث والأدوات المنزلية وغيرها من احتياجات.