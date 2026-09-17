1.137 مليار دولار حوالات الوافدين من الأردن خلال 7 أشهر

خبرني - سجلت حوالات العاملين غير الأردنيين الصادرة من المملكة ارتفاعاً بنسبة 8.5% خلال شهر تموز 2026 لتبلغ 167.9 مليون دولار.

أما خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري فبلغت حوالات العاملين غير الأردنيين الصادرة من المملكة 1,137.2 مليون دولار بارتفاع نسبته 14.4%، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

واحتلت حوالات العاملين الصادرة إلى جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 42.1%، تلتها جمهورية بنغلادش الشعبية (11.8%) ثم جمهورية الفلبين (4.8%)، وجمهورية اليمن (3.9%)، أما الدول الأخرى فشكلت 37.4% من إجمالي الحوالات الصادرة.