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1.137 مليار دولار حوالات الوافدين من الأردن خلال 7 أشهر

  • 17 أيلول 2026
  • 12:42
1137 مليار دولار حوالات الوافدين من الأردن خلال 7 أشهر

خبرني  - سجلت حوالات العاملين غير الأردنيين الصادرة من المملكة ارتفاعاً بنسبة 8.5% خلال شهر تموز 2026 لتبلغ 167.9 مليون دولار.

أما خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري فبلغت حوالات العاملين غير الأردنيين الصادرة من المملكة 1,137.2 مليون دولار بارتفاع نسبته 14.4%، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

واحتلت حوالات العاملين الصادرة إلى جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 42.1%، تلتها جمهورية بنغلادش الشعبية (11.8%) ثم جمهورية الفلبين (4.8%)، وجمهورية اليمن (3.9%)، أما الدول الأخرى فشكلت 37.4% من إجمالي الحوالات الصادرة.

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