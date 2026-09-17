*
الخميس: 17 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • 3 مليار دولار إجمالي حوالات العاملين الواردة الى الأردن خلال 7 أشهر

3 مليار دولار إجمالي حوالات العاملين الواردة الى الأردن خلال 7 أشهر

  • 17 أيلول 2026
  • 12:35
3 مليار دولار إجمالي حوالات العاملين الواردة الى الأردن خلال 7 أشهر

خبرني  - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة خلال شهر تموز 2026 بنسبة 13.1%، ليبلغ 470.2 مليون دولار.

 أما خلال السبعة شهور الأولى 2026 فبلغت 2,966.4 مليون دولار بارتفاع نسبته 14.1%.

وتظهر البيانات خلال السبعة شهور الأولى 2026 أن الحوالات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 20.9%، تلتها الحوالات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.3%، ثم المملكة العربية السعودية (17.7%)، تبعتها دولة قطر (10.5%) ثم دولة الكويت (5.5%)، فيما شكلت الدول الأخرى (26.1%) من إجمالي الحوالات الواردة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

حفل زفاف جماعي في الأردن قريبا .. والطباع يكشف التفاصيل
حفل زفاف جماعي في الأردن قريبا .. والطباع يكشف التفاصيل
  • 2026-09-17 12:49
1.137 مليار دولار حوالات الوافدين من الأردن خلال 7 أشهر
1.137 مليار دولار حوالات الوافدين من الأردن خلال 7 أشهر
  • 2026-09-17 12:42
انخفاض أسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 يتراجع نصف دينار
انخفاض أسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 يتراجع نصف دينار
  • 2026-09-17 11:02
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 10.7% خلال 7 أشهر
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 10.7% خلال 7 أشهر
  • 2026-09-17 11:00
الحكومة تجدّد تعيين الشركس محافظا للبنك المركزي لمدة 5 سنوات
الحكومة تجدّد تعيين الشركس محافظا للبنك المركزي لمدة 5 سنوات
  • 2026-09-17 10:57
الفيدرالي يرفع الفائدة.. وترمب يطالب بخفضها إلى 1%
الفيدرالي يرفع الفائدة.. وترمب يطالب بخفضها إلى 1%
  • 2026-09-17 00:24