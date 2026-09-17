3 مليار دولار إجمالي حوالات العاملين الواردة الى الأردن خلال 7 أشهر

خبرني - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة خلال شهر تموز 2026 بنسبة 13.1%، ليبلغ 470.2 مليون دولار.

أما خلال السبعة شهور الأولى 2026 فبلغت 2,966.4 مليون دولار بارتفاع نسبته 14.1%.

وتظهر البيانات خلال السبعة شهور الأولى 2026 أن الحوالات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 20.9%، تلتها الحوالات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.3%، ثم المملكة العربية السعودية (17.7%)، تبعتها دولة قطر (10.5%) ثم دولة الكويت (5.5%)، فيما شكلت الدول الأخرى (26.1%) من إجمالي الحوالات الواردة.