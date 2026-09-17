الأردن .. 29 ألف شخص سجّل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق سند

ارتفع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقال مدير تطبيق سند محمد البطيخي، في حديث سابق ، إن إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند أدت إلى زيادة كبيرة في أعداد المسجلين، موضحا أن التسجيل يتم من خلال تحديث التطبيق والدخول إلى أيقونة التبرع الموجودة على الصفحة الرئيسية.

وأضاف البطيخي أن المستخدم، بعد الدخول إلى الخدمة، يمكنه الاطلاع على الفتوى الشرعية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء، ثم تأكيد رقم هاتفه، لتظهر رغبته في التبرع ضمن دفتر العائلة الرقمي لجميع أفراد الأسرة.

وأوضح أن الخدمة تتيح للمواطن تسجيل رغبته في التبرع بالأعضاء دون تحديد أعضاء بعينها، مشيرا إلى أن العمل جارٍ مستقبلا على إضافة إمكانية تحديد الأعضاء التي يرغب الشخص في التبرع بها في حال وفاته.

وأشار البطيخي إلى أن أعداد المسجلين تتزايد باستمرار، في ظل الإقبال على الخدمة.

وأجازت دائرة الإفتاء العام التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة المرضى، ضمن ضوابط شرعية وطبية، مؤكدة أن التبرع يندرج ضمن أعمال البر والتكافل وحفظ النفس.

وكان وزير الصحة إبراهيم البدور أكد أن إتاحة خدمة تسجيل الرغبة بالتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" تتبعها صياغة بروتوكول وطني شامل لتنظيم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، بمشاركة القطاعات الطبية والقانونية والشرعية.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم آلية التبرع وزراعة الأعضاء، وتحديد أدوار الجهات المعنية، وضمان الجوانب الطبية والقانونية والشرعية للعملية.

وقررت الحكومة الموافقة على إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، وذلك بهدف التشجيع على التوسع في هذا العمل الإنساني النبيل وتسهيله؛ باعتباره يمثل أسمى قيم التكافل الإنساني والاجتماعي.