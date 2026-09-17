طالبة أردنية تحصد المركز الأول في جائزة الإعلام للشباب العربي في دبي

خبرني - حققت الطالبة الأردنية رهف المحتسب إنجازا إعلاميا عربيا، بحصولها على المركز الأول في جائزة الإعلام للشباب العربي "إبداع"عن فئة التقارير الصحفية، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي التي ينظمها نادي دبي للصحافة.

وفازت المحتسب من قسم الإعلام الرقمي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، بالمركز الأول عن مشروعها الصحفي "عمالة الأطفال الرقمية.. وراء الشهرة الرقمية، طفولة تدار ولا تعاش"، بإشراف الدكتور أحمد عريقات والدكتور صدام المشاقبة.

وجرى تسليمها الجائزة خلال حفل افتتاح قمة الإعلام العربي، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي أمس الأربعاء، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والشخصيات والمؤسسات البارزة في قطاع الإعلام العربي.

وتتناول فكرة المشروع الآثار السلبية لعمالة الأطفال الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها أحد الأشكال الحديثة لعمالة الأطفال في العصر الرقمي، حيث يقدم التقرير معالجة صحفية معمقة ذات بعد إنساني، مدعومة بالبيانات ووسائط الإعلام الرقمي الحديثة.

وتنظم الجائزة ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي بمشاركة طلبة ومؤسسات أكاديمية وإعلامية من مختلف الدول العربية بهدف دعم المواهب الإعلامية الشابة وتشجيعها على تقديم مشاريع إعلامية مبتكرة تتناول القضايا المعاصرة.